Skull of Pepe Token (SKOP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Skull of Pepe Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SKOP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Skull of Pepe Token kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Skull of Pepe Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:06:53(UTC+8)

Skull of Pepe Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Skull of Pepe Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003659 prekybos kainą 2025 m.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Skull of Pepe Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003842 prekybos kainą 2026 m.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SKOP ateities kaina yra $ 0.004034 su 10.25% augimo norma.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SKOP ateities kaina yra $ 0.004236 su 15.76% augimo norma.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKOP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004448, o augimo norma – 21.55%.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKOP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004670, o augimo norma – 27.63%.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Skull of Pepe Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007608 prekybos kainą.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Skull of Pepe Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012393 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003659
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003842
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004034
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004236
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004448
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004670
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004904
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005149
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005407
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005677
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005961
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006259
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006572
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006901
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007246
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007608
    107.89%
Trumpalaikės Skull of Pepe Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.003659
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.003660
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003663
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.003674
    0.41%
Skull of Pepe Token (SKOP) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma SKOP kaina yra $0.003659. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė SKOP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003660. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SKOP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003663. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Skull of Pepe Token (SKOP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SKOP kaina yra $0.003674. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Skull of Pepe Token kainų statistika

--
----

--

$ 549.58K
$ 549.58K$ 549.58K

150.00M
150.00M 150.00M

--
----

--

Naujausia SKOP kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SKOP turi 150.00M apyvartą ir $ 549.58K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Skull of Pepe Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Skull of Pepe Token, dabartinė Skull of Pepe Token kaina yra 0.003659USD. Apyvartinė Skull of Pepe Token (SKOP) pasiūla yra 150.00M SKOP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $549,575.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -8.20%
    $ -0.000326
    $ 0.004167
    $ 0.003546
  • 7 dienos
    -34.95%
    $ -0.001279
    $ 0.006238
    $ 0.003611
  • 30 dienų
    -41.31%
    $ -0.001511
    $ 0.006238
    $ 0.003611
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Skull of Pepe Token kaina pasikeitė $-0.000326, atspindinti -8.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Skull of Pepe Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.006238 ir žemiausia $0.003611. Kainos pokytis buvo -34.95%. Ši naujausia tendencija parodo SKOP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Skull of Pepe Token įvyko -41.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001511 vertę. Tai rodo, kad SKOP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Skull of Pepe Token (SKOP) kainų prognozės modulis?

Skull of Pepe Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SKOP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Skull of Pepe Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SKOP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Skull of Pepe Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SKOP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SKOP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Skull of Pepe Token potencialą.

Kodėl SKOP kainų prognozė yra svarbi?

SKOP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SKOP dabar?
Pagal jūsų prognozes, SKOP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SKOP kainų prognozė?
Remiantis Skull of Pepe Token (SKOP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SKOP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SKOP 2026 m.?
1 vieneto Skull of Pepe Token (SKOP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKOP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SKOP kaina 2027 m.?
Skull of Pepe Token (SKOP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SKOP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SKOP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Skull of Pepe Token (SKOP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SKOP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Skull of Pepe Token (SKOP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SKOP 2030 m.?
1 vieneto Skull of Pepe Token (SKOP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKOP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SKOP kainų prognozė 2040 metams?
Skull of Pepe Token (SKOP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SKOP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.