SingularityNET (AGIX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SingularityNET kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AGIX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SingularityNET kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SingularityNET kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:34:34(UTC+8)

SingularityNET Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SingularityNET galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.286791 prekybos kainą 2025 m.

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SingularityNET galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.301130 prekybos kainą 2026 m.

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AGIX ateities kaina yra $ 0.316187 su 10.25% augimo norma.

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AGIX ateities kaina yra $ 0.331996 su 15.76% augimo norma.

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGIX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.348596, o augimo norma – 21.55%.

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGIX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.366026, o augimo norma – 27.63%.

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SingularityNET kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.596217 prekybos kainą.

SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SingularityNET kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.971176 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.286791
    0.00%
  • 2026
    $ 0.301130
    5.00%
  • 2027
    $ 0.316187
    10.25%
  • 2028
    $ 0.331996
    15.76%
  • 2029
    $ 0.348596
    21.55%
  • 2030
    $ 0.366026
    27.63%
  • 2031
    $ 0.384327
    34.01%
  • 2032
    $ 0.403543
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.423720
    47.75%
  • 2034
    $ 0.444906
    55.13%
  • 2035
    $ 0.467152
    62.89%
  • 2036
    $ 0.490509
    71.03%
  • 2037
    $ 0.515035
    79.59%
  • 2038
    $ 0.540787
    88.56%
  • 2039
    $ 0.567826
    97.99%
  • 2040
    $ 0.596217
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SingularityNET kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.286791
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.286830
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.287066
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.287969
    0.41%
SingularityNET (AGIX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AGIX kaina yra $0.286791. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SingularityNET (AGIX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AGIX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.286830. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SingularityNET (AGIX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AGIX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.287066. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SingularityNET (AGIX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AGIX kaina yra $0.287969. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SingularityNET kainų statistika

--
----

--

$ 83.51M
$ 83.51M$ 83.51M

291.35M
291.35M 291.35M

--
----

--

Naujausia AGIX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AGIX turi 291.35M apyvartą ir $ 83.51M bendrą rinkos kapitalizaciją.

SingularityNET istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SingularityNET, dabartinė SingularityNET kaina yra 0.286791USD. Apyvartinė SingularityNET (AGIX) pasiūla yra 291.35M AGIX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $83,509,256.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.48%
    $ 0.001379
    $ 0.294519
    $ 0.282515
  • 7 dienos
    7.63%
    $ 0.021871
    $ 0.316876
    $ 0.256320
  • 30 dienų
    -10.57%
    $ -0.030337
    $ 0.316876
    $ 0.256320
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SingularityNET kaina pasikeitė $0.001379, atspindinti 0.48% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SingularityNET buvo prekiaujama aukščiausia $0.316876 ir žemiausia $0.256320. Kainos pokytis buvo 7.63%. Ši naujausia tendencija parodo AGIX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SingularityNET įvyko -10.57%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.030337 vertę. Tai rodo, kad AGIX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SingularityNET (AGIX) kainų prognozės modulis?

SingularityNET Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AGIX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SingularityNET ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AGIX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SingularityNET kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AGIX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AGIX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SingularityNET potencialą.

Kodėl AGIX kainų prognozė yra svarbi?

AGIX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AGIX dabar?
Pagal jūsų prognozes, AGIX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AGIX kainų prognozė?
Remiantis SingularityNET (AGIX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AGIX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AGIX 2026 m.?
1 vieneto SingularityNET (AGIX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AGIX kaina 2027 m.?
SingularityNET (AGIX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AGIX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AGIX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SingularityNET (AGIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AGIX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SingularityNET (AGIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AGIX 2030 m.?
1 vieneto SingularityNET (AGIX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AGIX kainų prognozė 2040 metams?
SingularityNET (AGIX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AGIX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:34:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.