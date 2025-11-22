Sharp Token (SHARP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sharp Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SHARP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sharp Token kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sharp Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:23:55(UTC+8)

Sharp Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sharp Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005541 prekybos kainą 2025 m.

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sharp Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005818 prekybos kainą 2026 m.

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SHARP ateities kaina yra $ 0.006109 su 10.25% augimo norma.

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SHARP ateities kaina yra $ 0.006414 su 15.76% augimo norma.

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHARP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006735, o augimo norma – 21.55%.

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHARP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007072, o augimo norma – 27.63%.

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sharp Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011520 prekybos kainą.

Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sharp Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.018765 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005541
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005818
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006109
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006414
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006735
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007072
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007426
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007797
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008187
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008596
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009026
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009477
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009951
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010449
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010971
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011520
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Sharp Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.005541
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.005542
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005546
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.005564
    0.41%
Sharp Token (SHARP) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma SHARP kaina yra $0.005541. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sharp Token (SHARP) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė SHARP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005542. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sharp Token (SHARP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SHARP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005546. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sharp Token (SHARP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SHARP kaina yra $0.005564. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sharp Token kainų statistika

----

$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M

2.98B
2.98B 2.98B

Naujausia SHARP kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SHARP turi 2.98B apyvartą ir $ 16.50M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Sharp Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sharp Token, dabartinė Sharp Token kaina yra 0.005541USD. Apyvartinė Sharp Token (SHARP) pasiūla yra 2.98B SHARP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16,499,755.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.11%
    $ -0.000119
    $ 0.005703
    $ 0.005417
  • 7 dienos
    -12.16%
    $ -0.000674
    $ 0.008332
    $ 0.003796
  • 30 dienų
    -33.01%
    $ -0.001829
    $ 0.008332
    $ 0.003796
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sharp Token kaina pasikeitė $-0.000119, atspindinti -2.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sharp Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.008332 ir žemiausia $0.003796. Kainos pokytis buvo -12.16%. Ši naujausia tendencija parodo SHARP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sharp Token įvyko -33.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001829 vertę. Tai rodo, kad SHARP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Sharp Token (SHARP) kainų prognozės modulis?

Sharp Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SHARP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sharp Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SHARP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sharp Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SHARP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SHARP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sharp Token potencialą.

Kodėl SHARP kainų prognozė yra svarbi?

SHARP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SHARP dabar?
Pagal jūsų prognozes, SHARP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SHARP kainų prognozė?
Remiantis Sharp Token (SHARP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SHARP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SHARP 2026 m.?
1 vieneto Sharp Token (SHARP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHARP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SHARP kaina 2027 m.?
Sharp Token (SHARP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SHARP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SHARP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sharp Token (SHARP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SHARP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sharp Token (SHARP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SHARP 2030 m.?
1 vieneto Sharp Token (SHARP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHARP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SHARP kainų prognozė 2040 metams?
Sharp Token (SHARP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SHARP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.