Shade Protocol (SHD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Shade Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SHD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Shade Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Shade Protocol kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:47:07(UTC+8)

Shade Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Shade Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.545217 prekybos kainą 2025 m.

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Shade Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.572477 prekybos kainą 2026 m.

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SHD ateities kaina yra $ 0.601101 su 10.25% augimo norma.

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SHD ateities kaina yra $ 0.631156 su 15.76% augimo norma.

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.662714, o augimo norma – 21.55%.

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.695850, o augimo norma – 27.63%.

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Shade Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.1334 prekybos kainą.

Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Shade Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.8462 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.545217
    0.00%
  • 2026
    $ 0.572477
    5.00%
  • 2027
    $ 0.601101
    10.25%
  • 2028
    $ 0.631156
    15.76%
  • 2029
    $ 0.662714
    21.55%
  • 2030
    $ 0.695850
    27.63%
  • 2031
    $ 0.730642
    34.01%
  • 2032
    $ 0.767175
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.805533
    47.75%
  • 2034
    $ 0.845810
    55.13%
  • 2035
    $ 0.888101
    62.89%
  • 2036
    $ 0.932506
    71.03%
  • 2037
    $ 0.979131
    79.59%
  • 2038
    $ 1.0280
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0794
    97.99%
  • 2040
    $ 1.1334
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Shade Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.545217
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.545291
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.545739
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.547457
    0.41%
Shade Protocol (SHD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SHD kaina yra $0.545217. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Shade Protocol (SHD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SHD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.545291. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Shade Protocol (SHD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SHD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.545739. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Shade Protocol (SHD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SHD kaina yra $0.547457. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Shade Protocol kainų statistika

--
----

--

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

5.04M
5.04M 5.04M

--
----

--

Naujausia SHD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SHD turi 5.04M apyvartą ir $ 2.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Shade Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Shade Protocol, dabartinė Shade Protocol kaina yra 0.545217USD. Apyvartinė Shade Protocol (SHD) pasiūla yra 5.04M SHD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,747,489.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.85%
    $ 0.004592
    $ 0.547726
    $ 0.534452
  • 7 dienos
    -8.05%
    $ -0.043910
    $ 0.573947
    $ 0.525665
  • 30 dienų
    -2.06%
    $ -0.011281
    $ 0.573947
    $ 0.525665
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Shade Protocol kaina pasikeitė $0.004592, atspindinti 0.85% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Shade Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.573947 ir žemiausia $0.525665. Kainos pokytis buvo -8.05%. Ši naujausia tendencija parodo SHD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Shade Protocol įvyko -2.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011281 vertę. Tai rodo, kad SHD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Shade Protocol (SHD) kainų prognozės modulis?

Shade Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SHD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Shade Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SHD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Shade Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SHD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SHD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Shade Protocol potencialą.

Kodėl SHD kainų prognozė yra svarbi?

SHD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SHD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SHD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SHD kainų prognozė?
Remiantis Shade Protocol (SHD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SHD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SHD 2026 m.?
1 vieneto Shade Protocol (SHD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SHD kaina 2027 m.?
Shade Protocol (SHD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SHD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SHD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shade Protocol (SHD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SHD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shade Protocol (SHD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SHD 2030 m.?
1 vieneto Shade Protocol (SHD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SHD kainų prognozė 2040 metams?
Shade Protocol (SHD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SHD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.