Scout Protocol Token (DEV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Scout Protocol Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Scout Protocol Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Scout Protocol Token kainos prognozė
0.00%
USD
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:33:26(UTC+8)

Scout Protocol Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Scout Protocol Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.035829 prekybos kainą 2025 m.

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Scout Protocol Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.037620 prekybos kainą 2026 m.

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEV ateities kaina yra $ 0.039501 su 10.25% augimo norma.

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEV ateities kaina yra $ 0.041476 su 15.76% augimo norma.

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.043550, o augimo norma – 21.55%.

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.045727, o augimo norma – 27.63%.

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Scout Protocol Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.074486 prekybos kainą.

Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Scout Protocol Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.121329 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.035829
    0.00%
  • 2026
    $ 0.037620
    5.00%
  • 2027
    $ 0.039501
    10.25%
  • 2028
    $ 0.041476
    15.76%
  • 2029
    $ 0.043550
    21.55%
  • 2030
    $ 0.045727
    27.63%
  • 2031
    $ 0.048014
    34.01%
  • 2032
    $ 0.050415
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.052935
    47.75%
  • 2034
    $ 0.055582
    55.13%
  • 2035
    $ 0.058361
    62.89%
  • 2036
    $ 0.061279
    71.03%
  • 2037
    $ 0.064343
    79.59%
  • 2038
    $ 0.067561
    88.56%
  • 2039
    $ 0.070939
    97.99%
  • 2040
    $ 0.074486
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Scout Protocol Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.035829
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.035833
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.035863
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.035976
    0.41%
Scout Protocol Token (DEV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DEV kaina yra $0.035829. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Scout Protocol Token (DEV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.035833. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Scout Protocol Token (DEV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.035863. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Scout Protocol Token (DEV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEV kaina yra $0.035976. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Scout Protocol Token kainų statistika

--

$ 32.05M
$ 32.05M$ 32.05M

894.30M
894.30M 894.30M

Naujausia DEV kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DEV turi 894.30M apyvartą ir $ 32.05M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Scout Protocol Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Scout Protocol Token, dabartinė Scout Protocol Token kaina yra 0.035829USD. Apyvartinė Scout Protocol Token (DEV) pasiūla yra 894.30M DEV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $32,050,350.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.18%
    $ 0.000764
    $ 0.036138
    $ 0.034946
  • 7 dienos
    -0.14%
    $ -0.000050
    $ 0.042425
    $ 0.034121
  • 30 dienų
    -17.26%
    $ -0.006186
    $ 0.042425
    $ 0.034121
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Scout Protocol Token kaina pasikeitė $0.000764, atspindinti 2.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Scout Protocol Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.042425 ir žemiausia $0.034121. Kainos pokytis buvo -0.14%. Ši naujausia tendencija parodo DEV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Scout Protocol Token įvyko -17.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006186 vertę. Tai rodo, kad DEV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Scout Protocol Token (DEV) kainų prognozės modulis?

Scout Protocol Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Scout Protocol Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Scout Protocol Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Scout Protocol Token potencialą.

Kodėl DEV kainų prognozė yra svarbi?

DEV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEV dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DEV kainų prognozė?
Remiantis Scout Protocol Token (DEV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DEV 2026 m.?
1 vieneto Scout Protocol Token (DEV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DEV kaina 2027 m.?
Scout Protocol Token (DEV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DEV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Scout Protocol Token (DEV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DEV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Scout Protocol Token (DEV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DEV 2030 m.?
1 vieneto Scout Protocol Token (DEV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DEV kainų prognozė 2040 metams?
Scout Protocol Token (DEV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEV kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.