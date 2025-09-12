Rollbit Coin (RLB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rollbit Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RLB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rollbit Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rollbit Coin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:31:16(UTC+8)

Rollbit Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rollbit Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.069487 prekybos kainą 2025 m.

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rollbit Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.072961 prekybos kainą 2026 m.

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RLB ateities kaina yra $ 0.076609 su 10.25% augimo norma.

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RLB ateities kaina yra $ 0.080439 su 15.76% augimo norma.

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RLB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.084461, o augimo norma – 21.55%.

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RLB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.088684, o augimo norma – 27.63%.

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rollbit Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.144458 prekybos kainą.

Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rollbit Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.235307 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.069487
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072961
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076609
    10.25%
  • 2028
    $ 0.080439
    15.76%
  • 2029
    $ 0.084461
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088684
    27.63%
  • 2031
    $ 0.093119
    34.01%
  • 2032
    $ 0.097775
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.102663
    47.75%
  • 2034
    $ 0.107797
    55.13%
  • 2035
    $ 0.113187
    62.89%
  • 2036
    $ 0.118846
    71.03%
  • 2037
    $ 0.124788
    79.59%
  • 2038
    $ 0.131028
    88.56%
  • 2039
    $ 0.137579
    97.99%
  • 2040
    $ 0.144458
    107.89%
Trumpalaikės Rollbit Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.069487
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.069496
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.069553
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.069772
    0.41%
Rollbit Coin (RLB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RLB kaina yra $0.069487. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rollbit Coin (RLB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RLB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.069496. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rollbit Coin (RLB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RLB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.069553. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rollbit Coin (RLB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RLB kaina yra $0.069772. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rollbit Coin kainų statistika

--
----

--

$ 134.23M
$ 134.23M$ 134.23M

1.93B
1.93B 1.93B

--
----

--

Naujausia RLB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RLB turi 1.93B apyvartą ir $ 134.23M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Rollbit Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rollbit Coin, dabartinė Rollbit Coin kaina yra 0.069487USD. Apyvartinė Rollbit Coin (RLB) pasiūla yra 1.93B RLB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $134,229,489.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -5.07%
    $ -0.003715
    $ 0.07329
    $ 0.068481
  • 7 dienos
    -4.71%
    $ -0.003274
    $ 0.074138
    $ 0.058199
  • 30 dienų
    16.97%
    $ 0.011789
    $ 0.074138
    $ 0.058199
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rollbit Coin kaina pasikeitė $-0.003715, atspindinti -5.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rollbit Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.074138 ir žemiausia $0.058199. Kainos pokytis buvo -4.71%. Ši naujausia tendencija parodo RLB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rollbit Coin įvyko 16.97%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.011789 vertę. Tai rodo, kad RLB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Rollbit Coin (RLB) kainų prognozės modulis?

Rollbit Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RLB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rollbit Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RLB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rollbit Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RLB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RLB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rollbit Coin potencialą.

Kodėl RLB kainų prognozė yra svarbi?

RLB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RLB dabar?
Pagal jūsų prognozes, RLB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RLB kainų prognozė?
Remiantis Rollbit Coin (RLB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RLB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RLB 2026 m.?
1 vieneto Rollbit Coin (RLB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RLB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RLB kaina 2027 m.?
Rollbit Coin (RLB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RLB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RLB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rollbit Coin (RLB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RLB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rollbit Coin (RLB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RLB 2030 m.?
1 vieneto Rollbit Coin (RLB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RLB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RLB kainų prognozė 2040 metams?
Rollbit Coin (RLB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RLB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:31:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.