Robotexon (ROX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Robotexon kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Robotexon kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Robotexon kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Robotexon Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Robotexon galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001688 prekybos kainą 2025 m.

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Robotexon galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001773 prekybos kainą 2026 m.

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROX ateities kaina yra $ 0.001861 su 10.25% augimo norma.

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROX ateities kaina yra $ 0.001955 su 15.76% augimo norma.

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002052, o augimo norma – 21.55%.

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002155, o augimo norma – 27.63%.

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Robotexon kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003511 prekybos kainą.

Robotexon (ROX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Robotexon kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005719 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001688
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001773
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001861
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001955
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002052
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002155
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002263
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002376
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002495
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002619
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002750
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002888
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003032
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003184
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003343
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003511
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Robotexon kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001688
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001689
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001690
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001695
    0.41%
Robotexon (ROX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ROX kaina yra $0.001688. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Robotexon (ROX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001689. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Robotexon (ROX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001690. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Robotexon (ROX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROX kaina yra $0.001695. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Robotexon kainų statistika

--
----

--

$ 118.00K
$ 118.00K$ 118.00K

70.00M
70.00M 70.00M

--
----

--

Naujausia ROX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ROX turi 70.00M apyvartą ir $ 118.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Robotexon istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Robotexon, dabartinė Robotexon kaina yra 0.001688USD. Apyvartinė Robotexon (ROX) pasiūla yra 70.00M ROX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $117,995.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -9.94%
    $ -0.000186
    $ 0.001933
    $ 0.001659
  • 7 dienos
    -48.73%
    $ -0.000823
    $ 0.003342
    $ 0.001659
  • 30 dienų
    -43.59%
    $ -0.000736
    $ 0.003342
    $ 0.001659
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Robotexon kaina pasikeitė $-0.000186, atspindinti -9.94% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Robotexon buvo prekiaujama aukščiausia $0.003342 ir žemiausia $0.001659. Kainos pokytis buvo -48.73%. Ši naujausia tendencija parodo ROX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Robotexon įvyko -43.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000736 vertę. Tai rodo, kad ROX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Robotexon (ROX) kainų prognozės modulis?

Robotexon Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Robotexon ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Robotexon kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Robotexon potencialą.

Kodėl ROX kainų prognozė yra svarbi?

ROX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROX dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROX kainų prognozė?
Remiantis Robotexon (ROX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROX 2026 m.?
1 vieneto Robotexon (ROX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROX kaina 2027 m.?
Robotexon (ROX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Robotexon (ROX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Robotexon (ROX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROX 2030 m.?
1 vieneto Robotexon (ROX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROX kainų prognozė 2040 metams?
Robotexon (ROX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.