RIFT AI kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:44:12(UTC+8)

RIFT AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, RIFT AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009485 prekybos kainą 2025 m.

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, RIFT AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009959 prekybos kainą 2026 m.

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RIFT ateities kaina yra $ 0.010457 su 10.25% augimo norma.

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RIFT ateities kaina yra $ 0.010980 su 15.76% augimo norma.

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.011529, o augimo norma – 21.55%.

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012106, o augimo norma – 27.63%.

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. RIFT AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.019719 prekybos kainą.

RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. RIFT AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.032120 prekybos kainą.

Trumpalaikės RIFT AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.009485
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.009486
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009494
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.009524
    0.41%
RIFT AI (RIFT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RIFT kaina yra $0.009485. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

RIFT AI (RIFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RIFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009486. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

RIFT AI (RIFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RIFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009494. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

RIFT AI (RIFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RIFT kaina yra $0.009524. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė RIFT AI kainų statistika

--
----

--

$ 9.49M
$ 9.49M$ 9.49M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

--
----

--

Naujausia RIFT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RIFT turi 1000.00M apyvartą ir $ 9.49M bendrą rinkos kapitalizaciją.

RIFT AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje RIFT AI, dabartinė RIFT AI kaina yra 0.009485USD. Apyvartinė RIFT AI (RIFT) pasiūla yra 1000.00M RIFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,485,349.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.74%
    $ 0.000514
    $ 0.009547
    $ 0.008923
  • 7 dienos
    21.07%
    $ 0.001998
    $ 0.011131
    $ 0.007569
  • 30 dienų
    -14.90%
    $ -0.001413
    $ 0.011131
    $ 0.007569
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas RIFT AI kaina pasikeitė $0.000514, atspindinti 5.74% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas RIFT AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.011131 ir žemiausia $0.007569. Kainos pokytis buvo 21.07%. Ši naujausia tendencija parodo RIFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį RIFT AI įvyko -14.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001413 vertę. Tai rodo, kad RIFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia RIFT AI (RIFT) kainų prognozės modulis?

RIFT AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RIFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius RIFT AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RIFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti RIFT AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RIFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RIFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą RIFT AI potencialą.

Kodėl RIFT kainų prognozė yra svarbi?

RIFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RIFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, RIFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RIFT kainų prognozė?
Remiantis RIFT AI (RIFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RIFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RIFT 2026 m.?
1 vieneto RIFT AI (RIFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RIFT kaina 2027 m.?
RIFT AI (RIFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RIFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RIFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RIFT AI (RIFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RIFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RIFT AI (RIFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RIFT 2030 m.?
1 vieneto RIFT AI (RIFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RIFT kainų prognozė 2040 metams?
RIFT AI (RIFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RIFT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.