Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Restaking Vault ETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RSTETH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Restaking Vault ETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Restaking Vault ETH kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:23:34(UTC+8)

Restaking Vault ETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Restaking Vault ETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3,315.17 prekybos kainą 2025 m.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Restaking Vault ETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3,480.9285 prekybos kainą 2026 m.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RSTETH ateities kaina yra $ 3,654.9749 su 10.25% augimo norma.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RSTETH ateities kaina yra $ 3,837.7236 su 15.76% augimo norma.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSTETH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4,029.6098, o augimo norma – 21.55%.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RSTETH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 4,231.0903, o augimo norma – 27.63%.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Restaking Vault ETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 6,892.0003 prekybos kainą.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Restaking Vault ETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 11,226.3423 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3,315.17
    0.00%
  • 2026
    $ 3,480.9285
    5.00%
  • 2027
    $ 3,654.9749
    10.25%
  • 2028
    $ 3,837.7236
    15.76%
  • 2029
    $ 4,029.6098
    21.55%
  • 2030
    $ 4,231.0903
    27.63%
  • 2031
    $ 4,442.6448
    34.01%
  • 2032
    $ 4,664.7771
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 4,898.0159
    47.75%
  • 2034
    $ 5,142.9167
    55.13%
  • 2035
    $ 5,400.0625
    62.89%
  • 2036
    $ 5,670.0657
    71.03%
  • 2037
    $ 5,953.5690
    79.59%
  • 2038
    $ 6,251.2474
    88.56%
  • 2039
    $ 6,563.8098
    97.99%
  • 2040
    $ 6,892.0003
    107.89%
Trumpalaikės Restaking Vault ETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 3,315.17
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 3,315.6241
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 3,318.3489
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 3,328.7939
    0.41%
Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma RSTETH kaina yra $3,315.17. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė RSTETH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3,315.6241. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RSTETH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3,318.3489. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RSTETH kaina yra $3,328.7939. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Restaking Vault ETH kainų statistika

--

$ 65.88M
$ 65.88M$ 65.88M

19.87K
19.87K 19.87K

Naujausia RSTETH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RSTETH turi 19.87K apyvartą ir $ 65.88M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Restaking Vault ETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Restaking Vault ETH, dabartinė Restaking Vault ETH kaina yra 3,315.17USD. Apyvartinė Restaking Vault ETH (RSTETH) pasiūla yra 19.87K RSTETH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $65,879,604.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.11%
    $ -3.6863
    $ 3,380.94
    $ 3,315.17
  • 7 dienos
    -13.45%
    $ -446.0090
    $ 4,723.5972
    $ 3,315.1651
  • 30 dienų
    -28.90%
    $ -958.3576
    $ 4,723.5972
    $ 3,315.1651
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Restaking Vault ETH kaina pasikeitė $-3.6863, atspindinti -0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Restaking Vault ETH buvo prekiaujama aukščiausia $4,723.5972 ir žemiausia $3,315.1651. Kainos pokytis buvo -13.45%. Ši naujausia tendencija parodo RSTETH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Restaking Vault ETH įvyko -28.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-958.3576 vertę. Tai rodo, kad RSTETH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Restaking Vault ETH (RSTETH) kainų prognozės modulis?

Restaking Vault ETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RSTETH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Restaking Vault ETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RSTETH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Restaking Vault ETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RSTETH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RSTETH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Restaking Vault ETH potencialą.

Kodėl RSTETH kainų prognozė yra svarbi?

RSTETH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RSTETH dabar?
Pagal jūsų prognozes, RSTETH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RSTETH kainų prognozė?
Remiantis Restaking Vault ETH (RSTETH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RSTETH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RSTETH 2026 m.?
1 vieneto Restaking Vault ETH (RSTETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSTETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RSTETH kaina 2027 m.?
Restaking Vault ETH (RSTETH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RSTETH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RSTETH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Restaking Vault ETH (RSTETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RSTETH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Restaking Vault ETH (RSTETH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RSTETH 2030 m.?
1 vieneto Restaking Vault ETH (RSTETH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RSTETH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RSTETH kainų prognozė 2040 metams?
Restaking Vault ETH (RSTETH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RSTETH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.