Ref Finance (REF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ref Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ref Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ref Finance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:04:40(UTC+8)

Ref Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ref Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.071028 prekybos kainą 2025 m.

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ref Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.074579 prekybos kainą 2026 m.

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REF ateities kaina yra $ 0.078308 su 10.25% augimo norma.

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REF ateities kaina yra $ 0.082223 su 15.76% augimo norma.

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.086334, o augimo norma – 21.55%.

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.090651, o augimo norma – 27.63%.

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ref Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.147662 prekybos kainą.

Ref Finance (REF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ref Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.240526 prekybos kainą.

Trumpalaikės Ref Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.071028
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.071037
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.071096
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.071319
    0.41%
Ref Finance (REF) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma REF kaina yra $0.071028. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ref Finance (REF) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė REF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.071037. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ref Finance (REF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.071096. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ref Finance (REF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REF kaina yra $0.071319. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ref Finance kainų statistika

----

--

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

95.97M
95.97M 95.97M

Naujausia REF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, REF turi 95.97M apyvartą ir $ 6.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ref Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ref Finance, dabartinė Ref Finance kaina yra 0.071028USD. Apyvartinė Ref Finance (REF) pasiūla yra 95.97M REF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,816,492.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -4.81%
    $ -0.003592
    $ 0.07584
    $ 0.070938
  • 7 dienos
    -28.36%
    $ -0.020150
    $ 0.104018
    $ 0.071253
  • 30 dienų
    -31.21%
    $ -0.022170
    $ 0.104018
    $ 0.071253
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ref Finance kaina pasikeitė $-0.003592, atspindinti -4.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ref Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.104018 ir žemiausia $0.071253. Kainos pokytis buvo -28.36%. Ši naujausia tendencija parodo REF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ref Finance įvyko -31.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.022170 vertę. Tai rodo, kad REF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ref Finance (REF) kainų prognozės modulis?

Ref Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ref Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ref Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ref Finance potencialą.

Kodėl REF kainų prognozė yra svarbi?

REF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REF dabar?
Pagal jūsų prognozes, REF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REF kainų prognozė?
Remiantis Ref Finance (REF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REF 2026 m.?
1 vieneto Ref Finance (REF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REF kaina 2027 m.?
Ref Finance (REF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ref Finance (REF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ref Finance (REF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REF 2030 m.?
1 vieneto Ref Finance (REF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REF kainų prognozė 2040 metams?
Ref Finance (REF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.