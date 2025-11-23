Predi by Virtuals (PREDI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Predi by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PREDI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Predi by Virtuals kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Predi by Virtuals kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:02:43(UTC+8)

Predi by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Predi by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003238 prekybos kainą 2025 m.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Predi by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003400 prekybos kainą 2026 m.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PREDI ateities kaina yra $ 0.003570 su 10.25% augimo norma.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PREDI ateities kaina yra $ 0.003748 su 15.76% augimo norma.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PREDI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003936, o augimo norma – 21.55%.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PREDI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004133, o augimo norma – 27.63%.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Predi by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006732 prekybos kainą.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Predi by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010966 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003238
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003400
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003570
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003748
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003936
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004133
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004339
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004556
    40.71%
  • 2033
    $ 0.004784
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005023
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005275
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005538
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005815
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006106
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006411
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006732
    107.89%
Trumpalaikės Predi by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.003238
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.003238
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003241
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.003251
    0.41%
Predi by Virtuals (PREDI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma PREDI kaina yra $0.003238. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė PREDI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003238. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PREDI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003241. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Predi by Virtuals (PREDI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PREDI kaina yra $0.003251. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Predi by Virtuals kainų statistika

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

498.97M
498.97M 498.97M

Naujausia PREDI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PREDI turi 498.97M apyvartą ir $ 1.62M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Predi by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Predi by Virtuals, dabartinė Predi by Virtuals kaina yra 0.003238USD. Apyvartinė Predi by Virtuals (PREDI) pasiūla yra 498.97M PREDI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,615,971.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -15.07%
    $ -0.000574
    $ 0.003960
    $ 0.003176
  • 7 dienos
    -50.23%
    $ -0.001626
    $ 0.011889
    $ 0.003198
  • 30 dienų
    -71.04%
    $ -0.002300
    $ 0.011889
    $ 0.003198
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Predi by Virtuals kaina pasikeitė $-0.000574, atspindinti -15.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Predi by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.011889 ir žemiausia $0.003198. Kainos pokytis buvo -50.23%. Ši naujausia tendencija parodo PREDI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Predi by Virtuals įvyko -71.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002300 vertę. Tai rodo, kad PREDI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Predi by Virtuals (PREDI) kainų prognozės modulis?

Predi by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PREDI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Predi by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PREDI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Predi by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PREDI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PREDI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Predi by Virtuals potencialą.

Kodėl PREDI kainų prognozė yra svarbi?

PREDI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PREDI dabar?
Pagal jūsų prognozes, PREDI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PREDI kainų prognozė?
Remiantis Predi by Virtuals (PREDI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PREDI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PREDI 2026 m.?
1 vieneto Predi by Virtuals (PREDI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PREDI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PREDI kaina 2027 m.?
Predi by Virtuals (PREDI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PREDI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PREDI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Predi by Virtuals (PREDI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PREDI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Predi by Virtuals (PREDI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PREDI 2030 m.?
1 vieneto Predi by Virtuals (PREDI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PREDI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PREDI kainų prognozė 2040 metams?
Predi by Virtuals (PREDI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PREDI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:02:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.