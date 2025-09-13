POPNUT (POPNUT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite POPNUT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek POPNUT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte POPNUT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

POPNUT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:30:15(UTC+8)

POPNUT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, POPNUT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, POPNUT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. POPNUT ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. POPNUT ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POPNUT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POPNUT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. POPNUT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. POPNUT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės POPNUT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
POPNUT (POPNUT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma POPNUT kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

POPNUT (POPNUT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė POPNUT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

POPNUT (POPNUT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė POPNUT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

POPNUT (POPNUT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma POPNUT kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė POPNUT kainų statistika

--
----

--

$ 14.38K
$ 14.38K$ 14.38K

998.39M
998.39M 998.39M

--
----

--

Naujausia POPNUT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, POPNUT turi 998.39M apyvartą ir $ 14.38K bendrą rinkos kapitalizaciją.

POPNUT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje POPNUT, dabartinė POPNUT kaina yra 0USD. Apyvartinė POPNUT (POPNUT) pasiūla yra 998.39M POPNUT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,379.66.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    8.34%
    $ 0
    $ 0.000014
    $ 0.000012
  • 30 dienų
    20.75%
    $ 0
    $ 0.000014
    $ 0.000012
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas POPNUT kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas POPNUT buvo prekiaujama aukščiausia $0.000014 ir žemiausia $0.000012. Kainos pokytis buvo 8.34%. Ši naujausia tendencija parodo POPNUT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį POPNUT įvyko 20.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad POPNUT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia POPNUT (POPNUT) kainų prognozės modulis?

POPNUT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas POPNUT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius POPNUT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą POPNUT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti POPNUT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja POPNUT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina POPNUT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą POPNUT potencialą.

Kodėl POPNUT kainų prognozė yra svarbi?

POPNUT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į POPNUT dabar?
Pagal jūsų prognozes, POPNUT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio POPNUT kainų prognozė?
Remiantis POPNUT (POPNUT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama POPNUT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 POPNUT 2026 m.?
1 vieneto POPNUT (POPNUT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POPNUT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama POPNUT kaina 2027 m.?
POPNUT (POPNUT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 POPNUT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė POPNUT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, POPNUT (POPNUT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė POPNUT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, POPNUT (POPNUT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 POPNUT 2030 m.?
1 vieneto POPNUT (POPNUT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POPNUT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia POPNUT kainų prognozė 2040 metams?
POPNUT (POPNUT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 POPNUT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:30:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.