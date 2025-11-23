Paragon Tweaks (PRGN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Paragon Tweaks kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PRGN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Paragon Tweaks kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Paragon Tweaks kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Paragon Tweaks Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Paragon Tweaks galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000206 prekybos kainą 2025 m.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Paragon Tweaks galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000216 prekybos kainą 2026 m.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PRGN ateities kaina yra $ 0.000227 su 10.25% augimo norma.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PRGN ateities kaina yra $ 0.000238 su 15.76% augimo norma.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRGN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000250, o augimo norma – 21.55%.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRGN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000263, o augimo norma – 27.63%.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Paragon Tweaks kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000428 prekybos kainą.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Paragon Tweaks kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000697 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000206
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000216
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000227
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000238
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000250
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000263
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000276
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000290
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000304
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000319
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000335
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000352
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000370
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000388
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000408
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000428
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Paragon Tweaks kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000206
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000206
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000206
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000206
    0.41%
Paragon Tweaks (PRGN) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma PRGN kaina yra $0.000206. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė PRGN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000206. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PRGN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000206. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Paragon Tweaks (PRGN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PRGN kaina yra $0.000206. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Paragon Tweaks kainų statistika

--
----

--

$ 199.71K
$ 199.71K$ 199.71K

966.75M
966.75M 966.75M

--
----

--

Naujausia PRGN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PRGN turi 966.75M apyvartą ir $ 199.71K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Paragon Tweaks istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Paragon Tweaks, dabartinė Paragon Tweaks kaina yra 0.000206USD. Apyvartinė Paragon Tweaks (PRGN) pasiūla yra 966.75M PRGN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $199,706.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.02%
    $ 0
    $ 0.000216
    $ 0.000190
  • 7 dienos
    -32.92%
    $ -0.000067
    $ 0.000386
    $ 0.000190
  • 30 dienų
    -46.80%
    $ -0.000096
    $ 0.000386
    $ 0.000190
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Paragon Tweaks kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Paragon Tweaks buvo prekiaujama aukščiausia $0.000386 ir žemiausia $0.000190. Kainos pokytis buvo -32.92%. Ši naujausia tendencija parodo PRGN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Paragon Tweaks įvyko -46.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000096 vertę. Tai rodo, kad PRGN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Paragon Tweaks (PRGN) kainų prognozės modulis?

Paragon Tweaks Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PRGN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Paragon Tweaks ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PRGN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Paragon Tweaks kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PRGN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PRGN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Paragon Tweaks potencialą.

Kodėl PRGN kainų prognozė yra svarbi?

PRGN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PRGN dabar?
Pagal jūsų prognozes, PRGN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PRGN kainų prognozė?
Remiantis Paragon Tweaks (PRGN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PRGN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PRGN 2026 m.?
1 vieneto Paragon Tweaks (PRGN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PRGN kaina 2027 m.?
Paragon Tweaks (PRGN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PRGN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PRGN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Paragon Tweaks (PRGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PRGN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Paragon Tweaks (PRGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PRGN 2030 m.?
1 vieneto Paragon Tweaks (PRGN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PRGN kainų prognozė 2040 metams?
Paragon Tweaks (PRGN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PRGN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.