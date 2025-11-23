Orbitt Token (ORBT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Orbitt Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ORBT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Orbitt Token kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Orbitt Token kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:01:20(UTC+8)

Orbitt Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Orbitt Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.041210 prekybos kainą 2025 m.

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Orbitt Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.043271 prekybos kainą 2026 m.

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ORBT ateities kaina yra $ 0.045435 su 10.25% augimo norma.

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ORBT ateities kaina yra $ 0.047706 su 15.76% augimo norma.

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORBT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.050092, o augimo norma – 21.55%.

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORBT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.052596, o augimo norma – 27.63%.

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Orbitt Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.085674 prekybos kainą.

Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Orbitt Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.139554 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.041210
    0.00%
  • 2026
    $ 0.043271
    5.00%
  • 2027
    $ 0.045435
    10.25%
  • 2028
    $ 0.047706
    15.76%
  • 2029
    $ 0.050092
    21.55%
  • 2030
    $ 0.052596
    27.63%
  • 2031
    $ 0.055226
    34.01%
  • 2032
    $ 0.057987
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.060887
    47.75%
  • 2034
    $ 0.063931
    55.13%
  • 2035
    $ 0.067128
    62.89%
  • 2036
    $ 0.070484
    71.03%
  • 2037
    $ 0.074008
    79.59%
  • 2038
    $ 0.077709
    88.56%
  • 2039
    $ 0.081594
    97.99%
  • 2040
    $ 0.085674
    107.89%
Trumpalaikės Orbitt Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.041210
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.041216
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.041250
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.041380
    0.41%
Orbitt Token (ORBT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ORBT kaina yra $0.041210. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Orbitt Token (ORBT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ORBT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.041216. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Orbitt Token (ORBT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ORBT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.041250. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Orbitt Token (ORBT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ORBT kaina yra $0.041380. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Orbitt Token kainų statistika

--

$ 618.56K
$ 618.56K$ 618.56K

14.94M
14.94M 14.94M

--

Naujausia ORBT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ORBT turi 14.94M apyvartą ir $ 618.56K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Orbitt Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Orbitt Token, dabartinė Orbitt Token kaina yra 0.041210USD. Apyvartinė Orbitt Token (ORBT) pasiūla yra 14.94M ORBT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $618,556.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -12.90%
    $ -0.006107
    $ 0.049116
    $ 0.041390
  • 7 dienos
    -26.68%
    $ -0.010995
    $ 0.106605
    $ 0.041511
  • 30 dienų
    -60.93%
    $ -0.025113
    $ 0.106605
    $ 0.041511
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Orbitt Token kaina pasikeitė $-0.006107, atspindinti -12.90% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Orbitt Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.106605 ir žemiausia $0.041511. Kainos pokytis buvo -26.68%. Ši naujausia tendencija parodo ORBT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Orbitt Token įvyko -60.93%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.025113 vertę. Tai rodo, kad ORBT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Orbitt Token (ORBT) kainų prognozės modulis?

Orbitt Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ORBT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Orbitt Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ORBT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Orbitt Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ORBT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ORBT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Orbitt Token potencialą.

Kodėl ORBT kainų prognozė yra svarbi?

ORBT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ORBT dabar?
Pagal jūsų prognozes, ORBT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ORBT kainų prognozė?
Remiantis Orbitt Token (ORBT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ORBT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ORBT 2026 m.?
1 vieneto Orbitt Token (ORBT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORBT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ORBT kaina 2027 m.?
Orbitt Token (ORBT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ORBT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ORBT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orbitt Token (ORBT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ORBT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orbitt Token (ORBT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ORBT 2030 m.?
1 vieneto Orbitt Token (ORBT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORBT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ORBT kainų prognozė 2040 metams?
Orbitt Token (ORBT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ORBT kaina pasieks --.
