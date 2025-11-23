Oracle xStock (ORCLX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Oracle xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ORCLX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Oracle xStock kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Oracle xStock kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Oracle xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Oracle xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 226.93 prekybos kainą 2025 m.

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Oracle xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 238.2765 prekybos kainą 2026 m.

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ORCLX ateities kaina yra $ 250.1903 su 10.25% augimo norma.

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ORCLX ateities kaina yra $ 262.6998 su 15.76% augimo norma.

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORCLX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 275.8348, o augimo norma – 21.55%.

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORCLX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 289.6265, o augimo norma – 27.63%.

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Oracle xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 471.7711 prekybos kainą.

Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Oracle xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 768.4655 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 226.93
    0.00%
  • 2026
    $ 238.2765
    5.00%
  • 2027
    $ 250.1903
    10.25%
  • 2028
    $ 262.6998
    15.76%
  • 2029
    $ 275.8348
    21.55%
  • 2030
    $ 289.6265
    27.63%
  • 2031
    $ 304.1079
    34.01%
  • 2032
    $ 319.3132
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 335.2789
    47.75%
  • 2034
    $ 352.0429
    55.13%
  • 2035
    $ 369.6450
    62.89%
  • 2036
    $ 388.1273
    71.03%
  • 2037
    $ 407.5336
    79.59%
  • 2038
    $ 427.9103
    88.56%
  • 2039
    $ 449.3058
    97.99%
  • 2040
    $ 471.7711
    107.89%
Trumpalaikės Oracle xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 226.93
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 226.9610
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 227.1476
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 227.8625
    0.41%
Oracle xStock (ORCLX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ORCLX kaina yra $226.93. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Oracle xStock (ORCLX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ORCLX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $226.9610. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Oracle xStock (ORCLX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ORCLX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $227.1476. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Oracle xStock (ORCLX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ORCLX kaina yra $227.8625. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Oracle xStock kainų statistika

--
----

--

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

4.84K
4.84K 4.84K

--
----

--

Naujausia ORCLX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ORCLX turi 4.84K apyvartą ir $ 1.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Oracle xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Oracle xStock, dabartinė Oracle xStock kaina yra 226.93USD. Apyvartinė Oracle xStock (ORCLX) pasiūla yra 4.84K ORCLX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,098,533.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    14.88%
    $ 29.4
    $ 231.79
    $ 193.61
  • 7 dienos
    -4.01%
    $ -9.1046
    $ 299.0311
    $ 193.6112
  • 30 dienų
    -21.52%
    $ -48.8420
    $ 299.0311
    $ 193.6112
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Oracle xStock kaina pasikeitė $29.4, atspindinti 14.88% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Oracle xStock buvo prekiaujama aukščiausia $299.0311 ir žemiausia $193.6112. Kainos pokytis buvo -4.01%. Ši naujausia tendencija parodo ORCLX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Oracle xStock įvyko -21.52%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-48.8420 vertę. Tai rodo, kad ORCLX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Oracle xStock (ORCLX) kainų prognozės modulis?

Oracle xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ORCLX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Oracle xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ORCLX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Oracle xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ORCLX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ORCLX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Oracle xStock potencialą.

Kodėl ORCLX kainų prognozė yra svarbi?

ORCLX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ORCLX dabar?
Pagal jūsų prognozes, ORCLX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ORCLX kainų prognozė?
Remiantis Oracle xStock (ORCLX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ORCLX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ORCLX 2026 m.?
1 vieneto Oracle xStock (ORCLX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORCLX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ORCLX kaina 2027 m.?
Oracle xStock (ORCLX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ORCLX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ORCLX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Oracle xStock (ORCLX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ORCLX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Oracle xStock (ORCLX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ORCLX 2030 m.?
1 vieneto Oracle xStock (ORCLX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORCLX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ORCLX kainų prognozė 2040 metams?
Oracle xStock (ORCLX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ORCLX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:48:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.