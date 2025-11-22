Omnipair (OMFG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Omnipair kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OMFG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Omnipair kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Omnipair kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Omnipair Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Omnipair galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.369445 prekybos kainą 2025 m.

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Omnipair galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.387917 prekybos kainą 2026 m.

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OMFG ateities kaina yra $ 0.407313 su 10.25% augimo norma.

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OMFG ateities kaina yra $ 0.427678 su 15.76% augimo norma.

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMFG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.449062, o augimo norma – 21.55%.

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMFG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.471515, o augimo norma – 27.63%.

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Omnipair kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.768049 prekybos kainą.

Omnipair (OMFG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Omnipair kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.2510 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.369445
    0.00%
  • 2026
    $ 0.387917
    5.00%
  • 2027
    $ 0.407313
    10.25%
  • 2028
    $ 0.427678
    15.76%
  • 2029
    $ 0.449062
    21.55%
  • 2030
    $ 0.471515
    27.63%
  • 2031
    $ 0.495091
    34.01%
  • 2032
    $ 0.519846
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.545838
    47.75%
  • 2034
    $ 0.573130
    55.13%
  • 2035
    $ 0.601786
    62.89%
  • 2036
    $ 0.631876
    71.03%
  • 2037
    $ 0.663470
    79.59%
  • 2038
    $ 0.696643
    88.56%
  • 2039
    $ 0.731475
    97.99%
  • 2040
    $ 0.768049
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Omnipair kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.369445
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.369495
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.369799
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.370963
    0.41%
Omnipair (OMFG) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma OMFG kaina yra $0.369445. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Omnipair (OMFG) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė OMFG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.369495. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Omnipair (OMFG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OMFG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.369799. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Omnipair (OMFG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OMFG kaina yra $0.370963. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Omnipair kainų statistika

--
----

--

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

12.00M
12.00M 12.00M

--
----

--

Naujausia OMFG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, OMFG turi 12.00M apyvartą ir $ 4.43M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Omnipair istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Omnipair, dabartinė Omnipair kaina yra 0.369445USD. Apyvartinė Omnipair (OMFG) pasiūla yra 12.00M OMFG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,433,213.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.65%
    $ -0.002424
    $ 0.385226
    $ 0.358042
  • 7 dienos
    -20.07%
    $ -0.074150
    $ 0.603518
    $ 0.353693
  • 30 dienų
    -39.13%
    $ -0.144579
    $ 0.603518
    $ 0.353693
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Omnipair kaina pasikeitė $-0.002424, atspindinti -0.65% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Omnipair buvo prekiaujama aukščiausia $0.603518 ir žemiausia $0.353693. Kainos pokytis buvo -20.07%. Ši naujausia tendencija parodo OMFG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Omnipair įvyko -39.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.144579 vertę. Tai rodo, kad OMFG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Omnipair (OMFG) kainų prognozės modulis?

Omnipair Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OMFG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Omnipair ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OMFG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Omnipair kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OMFG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OMFG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Omnipair potencialą.

Kodėl OMFG kainų prognozė yra svarbi?

OMFG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OMFG dabar?
Pagal jūsų prognozes, OMFG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OMFG kainų prognozė?
Remiantis Omnipair (OMFG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OMFG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OMFG 2026 m.?
1 vieneto Omnipair (OMFG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMFG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OMFG kaina 2027 m.?
Omnipair (OMFG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OMFG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OMFG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Omnipair (OMFG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OMFG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Omnipair (OMFG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OMFG 2030 m.?
1 vieneto Omnipair (OMFG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMFG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OMFG kainų prognozė 2040 metams?
Omnipair (OMFG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OMFG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.