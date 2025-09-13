Nyx by Virtuals (NYX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nyx by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NYX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nyx by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nyx by Virtuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Nyx by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nyx by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000026 prekybos kainą 2025 m.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nyx by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000027 prekybos kainą 2026 m.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NYX ateities kaina yra $ 0.000029 su 10.25% augimo norma.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NYX ateities kaina yra $ 0.000030 su 15.76% augimo norma.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NYX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000032, o augimo norma – 21.55%.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NYX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000034, o augimo norma – 27.63%.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nyx by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000055 prekybos kainą.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nyx by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000090 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000026
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000027
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000029
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000030
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000032
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000034
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000035
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000037
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000039
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000041
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000043
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000045
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000047
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000050
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000052
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000055
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nyx by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000026
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000026
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000026
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000026
    0.41%
Nyx by Virtuals (NYX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NYX kaina yra $0.000026. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NYX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000026. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NYX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000026. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nyx by Virtuals (NYX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NYX kaina yra $0.000026. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nyx by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 26.65K
$ 26.65K$ 26.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

--
----

--

Naujausia NYX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NYX turi 1000.00M apyvartą ir $ 26.65K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nyx by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nyx by Virtuals, dabartinė Nyx by Virtuals kaina yra 0.000026USD. Apyvartinė Nyx by Virtuals (NYX) pasiūla yra 1000.00M NYX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $26,645.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.82%
    $ 0
    $ 0.000026
    $ 0.000025
  • 7 dienos
    21.06%
    $ 0.000005
    $ 0.000026
    $ 0.000021
  • 30 dienų
    1.96%
    $ 0.000000
    $ 0.000026
    $ 0.000021
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nyx by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.82% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nyx by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.000026 ir žemiausia $0.000021. Kainos pokytis buvo 21.06%. Ši naujausia tendencija parodo NYX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nyx by Virtuals įvyko 1.96%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000000 vertę. Tai rodo, kad NYX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nyx by Virtuals (NYX) kainų prognozės modulis?

Nyx by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NYX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nyx by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NYX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nyx by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NYX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NYX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nyx by Virtuals potencialą.

Kodėl NYX kainų prognozė yra svarbi?

NYX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NYX dabar?
Pagal jūsų prognozes, NYX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NYX kainų prognozė?
Remiantis Nyx by Virtuals (NYX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NYX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NYX 2026 m.?
1 vieneto Nyx by Virtuals (NYX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NYX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NYX kaina 2027 m.?
Nyx by Virtuals (NYX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NYX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NYX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nyx by Virtuals (NYX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NYX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nyx by Virtuals (NYX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NYX 2030 m.?
1 vieneto Nyx by Virtuals (NYX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NYX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NYX kainų prognozė 2040 metams?
Nyx by Virtuals (NYX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NYX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.