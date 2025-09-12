Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nest Treasury Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NTBILL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nest Treasury Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nest Treasury Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:22:29(UTC+8)

Nest Treasury Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Treasury Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.012 prekybos kainą 2025 m.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Treasury Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0626 prekybos kainą 2026 m.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NTBILL ateities kaina yra $ 1.1157 su 10.25% augimo norma.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NTBILL ateities kaina yra $ 1.1715 su 15.76% augimo norma.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NTBILL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2300, o augimo norma – 21.55%.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NTBILL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2915, o augimo norma – 27.63%.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nest Treasury Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1038 prekybos kainą.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nest Treasury Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4269 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.012
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0626
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1157
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1715
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2300
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2915
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3561
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4239
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4951
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5699
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6484
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7308
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8174
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9082
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0036
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1038
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nest Treasury Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.012
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0121
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0129
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0161
    0.41%
Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NTBILL kaina yra $1.012. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NTBILL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0121. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NTBILL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0129. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NTBILL kaina yra $1.0161. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nest Treasury Vault kainų statistika

--
----

--

$ 12.31M
$ 12.31M$ 12.31M

12.16M
12.16M 12.16M

--
----

--

Naujausia NTBILL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NTBILL turi 12.16M apyvartą ir $ 12.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nest Treasury Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nest Treasury Vault, dabartinė Nest Treasury Vault kaina yra 1.012USD. Apyvartinė Nest Treasury Vault (NTBILL) pasiūla yra 12.16M NTBILL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12,312,560.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0
    $ 1.012
    $ 1.012
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000481
    $ 1.0122
    $ 1.0095
  • 30 dienų
    0.26%
    $ 0.002667
    $ 1.0122
    $ 1.0095
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nest Treasury Vault kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nest Treasury Vault buvo prekiaujama aukščiausia $1.0122 ir žemiausia $1.0095. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo NTBILL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nest Treasury Vault įvyko 0.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002667 vertę. Tai rodo, kad NTBILL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nest Treasury Vault (NTBILL) kainų prognozės modulis?

Nest Treasury Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NTBILL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nest Treasury Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NTBILL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nest Treasury Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NTBILL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NTBILL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nest Treasury Vault potencialą.

Kodėl NTBILL kainų prognozė yra svarbi?

NTBILL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NTBILL dabar?
Pagal jūsų prognozes, NTBILL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NTBILL kainų prognozė?
Remiantis Nest Treasury Vault (NTBILL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NTBILL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NTBILL 2026 m.?
1 vieneto Nest Treasury Vault (NTBILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NTBILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NTBILL kaina 2027 m.?
Nest Treasury Vault (NTBILL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NTBILL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NTBILL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Treasury Vault (NTBILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NTBILL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Treasury Vault (NTBILL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NTBILL 2030 m.?
1 vieneto Nest Treasury Vault (NTBILL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NTBILL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NTBILL kainų prognozė 2040 metams?
Nest Treasury Vault (NTBILL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NTBILL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:22:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.