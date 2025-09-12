Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nest Alpha Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NALPHA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nest Alpha Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nest Alpha Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Nest Alpha Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Alpha Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.02 prekybos kainą 2025 m.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Alpha Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0710 prekybos kainą 2026 m.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NALPHA ateities kaina yra $ 1.1245 su 10.25% augimo norma.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NALPHA ateities kaina yra $ 1.1807 su 15.76% augimo norma.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NALPHA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2398, o augimo norma – 21.55%.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NALPHA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3018, o augimo norma – 27.63%.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nest Alpha Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1205 prekybos kainą.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nest Alpha Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4540 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.02
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0710
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1245
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1807
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2398
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3018
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3668
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4352
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5070
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5823
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6614
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7445
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8317
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9233
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0195
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1205
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nest Alpha Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.02
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0201
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0209
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0241
    0.41%
Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NALPHA kaina yra $1.02. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NALPHA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0201. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NALPHA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0209. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NALPHA kaina yra $1.0241. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nest Alpha Vault kainų statistika

--
----

--

$ 6.93M
$ 6.93M$ 6.93M

6.79M
6.79M 6.79M

--
----

--

Naujausia NALPHA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NALPHA turi 6.79M apyvartą ir $ 6.93M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nest Alpha Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nest Alpha Vault, dabartinė Nest Alpha Vault kaina yra 1.02USD. Apyvartinė Nest Alpha Vault (NALPHA) pasiūla yra 6.79M NALPHA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,929,725.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.000689
    $ 1.02
    $ 1.02
  • 7 dienos
    0.22%
    $ 0.002244
    $ 1.0203
    $ 1.0117
  • 30 dienų
    0.85%
    $ 0.008674
    $ 1.0203
    $ 1.0117
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nest Alpha Vault kaina pasikeitė $0.000689, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nest Alpha Vault buvo prekiaujama aukščiausia $1.0203 ir žemiausia $1.0117. Kainos pokytis buvo 0.22%. Ši naujausia tendencija parodo NALPHA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nest Alpha Vault įvyko 0.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.008674 vertę. Tai rodo, kad NALPHA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nest Alpha Vault (NALPHA) kainų prognozės modulis?

Nest Alpha Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NALPHA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nest Alpha Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NALPHA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nest Alpha Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NALPHA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NALPHA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nest Alpha Vault potencialą.

Kodėl NALPHA kainų prognozė yra svarbi?

NALPHA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NALPHA dabar?
Pagal jūsų prognozes, NALPHA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NALPHA kainų prognozė?
Remiantis Nest Alpha Vault (NALPHA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NALPHA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NALPHA 2026 m.?
1 vieneto Nest Alpha Vault (NALPHA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NALPHA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NALPHA kaina 2027 m.?
Nest Alpha Vault (NALPHA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NALPHA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NALPHA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Alpha Vault (NALPHA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NALPHA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Alpha Vault (NALPHA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NALPHA 2030 m.?
1 vieneto Nest Alpha Vault (NALPHA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NALPHA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NALPHA kainų prognozė 2040 metams?
Nest Alpha Vault (NALPHA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NALPHA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.