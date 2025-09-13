MUTATIO (FLIES) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MUTATIO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FLIES augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MUTATIO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MUTATIO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:17:48(UTC+8)

MUTATIO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MUTATIO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.510276 prekybos kainą 2025 m.

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MUTATIO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.535789 prekybos kainą 2026 m.

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FLIES ateities kaina yra $ 0.562579 su 10.25% augimo norma.

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FLIES ateities kaina yra $ 0.590708 su 15.76% augimo norma.

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLIES 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.620243, o augimo norma – 21.55%.

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLIES 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.651255, o augimo norma – 27.63%.

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MUTATIO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.0608 prekybos kainą.

MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MUTATIO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.7279 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.510276
    0.00%
  • 2026
    $ 0.535789
    5.00%
  • 2027
    $ 0.562579
    10.25%
  • 2028
    $ 0.590708
    15.76%
  • 2029
    $ 0.620243
    21.55%
  • 2030
    $ 0.651255
    27.63%
  • 2031
    $ 0.683818
    34.01%
  • 2032
    $ 0.718009
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.753910
    47.75%
  • 2034
    $ 0.791605
    55.13%
  • 2035
    $ 0.831185
    62.89%
  • 2036
    $ 0.872745
    71.03%
  • 2037
    $ 0.916382
    79.59%
  • 2038
    $ 0.962201
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0103
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0608
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MUTATIO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.510276
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.510345
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.510765
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.512373
    0.41%
MUTATIO (FLIES) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FLIES kaina yra $0.510276. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MUTATIO (FLIES) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FLIES, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.510345. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MUTATIO (FLIES) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FLIES, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.510765. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MUTATIO (FLIES) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FLIES kaina yra $0.512373. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MUTATIO kainų statistika

--
----

--

$ 287.58K
$ 287.58K$ 287.58K

563.63K
563.63K 563.63K

--
----

--

Naujausia FLIES kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FLIES turi 563.63K apyvartą ir $ 287.58K bendrą rinkos kapitalizaciją.

MUTATIO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MUTATIO, dabartinė MUTATIO kaina yra 0.510276USD. Apyvartinė MUTATIO (FLIES) pasiūla yra 563.63K FLIES, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $287,576.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.93%
    $ 0.004698
    $ 0.511463
    $ 0.482937
  • 7 dienos
    10.25%
    $ 0.052290
    $ 0.647164
    $ 0.462282
  • 30 dienų
    -18.85%
    $ -0.096187
    $ 0.647164
    $ 0.462282
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MUTATIO kaina pasikeitė $0.004698, atspindinti 0.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MUTATIO buvo prekiaujama aukščiausia $0.647164 ir žemiausia $0.462282. Kainos pokytis buvo 10.25%. Ši naujausia tendencija parodo FLIES potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MUTATIO įvyko -18.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.096187 vertę. Tai rodo, kad FLIES artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia MUTATIO (FLIES) kainų prognozės modulis?

MUTATIO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FLIES kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MUTATIO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FLIES būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MUTATIO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FLIES ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FLIES pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MUTATIO potencialą.

Kodėl FLIES kainų prognozė yra svarbi?

FLIES kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FLIES dabar?
Pagal jūsų prognozes, FLIES pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FLIES kainų prognozė?
Remiantis MUTATIO (FLIES) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FLIES kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FLIES 2026 m.?
1 vieneto MUTATIO (FLIES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLIES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FLIES kaina 2027 m.?
MUTATIO (FLIES) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FLIES kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FLIES kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MUTATIO (FLIES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FLIES kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MUTATIO (FLIES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FLIES 2030 m.?
1 vieneto MUTATIO (FLIES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLIES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FLIES kainų prognozė 2040 metams?
MUTATIO (FLIES) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FLIES kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:17:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.