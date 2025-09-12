Move Dollar (MOD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Move Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MOD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Move Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Move Dollar kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:44:23(UTC+8)

Move Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Move Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.997311 prekybos kainą 2025 m.

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Move Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0471 prekybos kainą 2026 m.

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MOD ateities kaina yra $ 1.0995 su 10.25% augimo norma.

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MOD ateities kaina yra $ 1.1545 su 15.76% augimo norma.

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MOD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2122, o augimo norma – 21.55%.

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MOD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2728, o augimo norma – 27.63%.

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Move Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0733 prekybos kainą.

Move Dollar (MOD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Move Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3772 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.997311
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0471
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0995
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1545
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2122
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2728
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3364
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4033
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4734
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5471
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6245
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7057
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7910
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8805
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9746
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0733
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Move Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.997311
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.997447
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.998267
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0014
    0.41%
Move Dollar (MOD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MOD kaina yra $0.997311. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Move Dollar (MOD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MOD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.997447. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Move Dollar (MOD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MOD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.998267. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Move Dollar (MOD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MOD kaina yra $1.0014. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Move Dollar kainų statistika

--

$ 400.68K
$ 400.68K$ 400.68K

401.76K
401.76K 401.76K

Naujausia MOD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MOD turi 401.76K apyvartą ir $ 400.68K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Move Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Move Dollar, dabartinė Move Dollar kaina yra 0.997311USD. Apyvartinė Move Dollar (MOD) pasiūla yra 401.76K MOD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $400,679.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.04%
    $ -0.000490
    $ 0.998062
    $ 0.996439
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -0.001334
    $ 0.999864
    $ 0.995205
  • 30 dienų
    0.08%
    $ 0.000798
    $ 0.999864
    $ 0.995205
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Move Dollar kaina pasikeitė $-0.000490, atspindinti -0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Move Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $0.999864 ir žemiausia $0.995205. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo MOD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Move Dollar įvyko 0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000798 vertę. Tai rodo, kad MOD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Move Dollar (MOD) kainų prognozės modulis?

Move Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MOD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Move Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MOD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Move Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MOD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MOD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Move Dollar potencialą.

Kodėl MOD kainų prognozė yra svarbi?

MOD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MOD dabar?
Pagal jūsų prognozes, MOD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MOD kainų prognozė?
Remiantis Move Dollar (MOD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MOD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MOD 2026 m.?
1 vieneto Move Dollar (MOD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MOD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MOD kaina 2027 m.?
Move Dollar (MOD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MOD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MOD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Move Dollar (MOD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MOD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Move Dollar (MOD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MOD 2030 m.?
1 vieneto Move Dollar (MOD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MOD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MOD kainų prognozė 2040 metams?
Move Dollar (MOD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MOD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.