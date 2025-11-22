Moon Rocks (MROCKS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Moon Rocks kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MROCKS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Moon Rocks kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Moon Rocks kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:59:04(UTC+8)

Moon Rocks Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Moon Rocks galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001557 prekybos kainą 2025 m.

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Moon Rocks galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001635 prekybos kainą 2026 m.

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MROCKS ateities kaina yra $ 0.001716 su 10.25% augimo norma.

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MROCKS ateities kaina yra $ 0.001802 su 15.76% augimo norma.

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MROCKS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001892, o augimo norma – 21.55%.

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MROCKS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001987, o augimo norma – 27.63%.

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Moon Rocks kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003237 prekybos kainą.

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Moon Rocks kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005273 prekybos kainą.

Rodyti daugiau

Trumpalaikės Moon Rocks kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Moon Rocks (MROCKS) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MROCKS kaina yra $0.001557. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Moon Rocks (MROCKS) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MROCKS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001557. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Moon Rocks (MROCKS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MROCKS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001558. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Moon Rocks (MROCKS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MROCKS kaina yra $0.001563. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Moon Rocks kainų statistika

Naujausia MROCKS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MROCKS turi 1000.00M apyvartą ir $ 1.56M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Moon Rocks istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Moon Rocks, dabartinė Moon Rocks kaina yra 0.001557USD. Apyvartinė Moon Rocks (MROCKS) pasiūla yra 1000.00M MROCKS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,557,211.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -15.93%
    $ -0.000295
    $ 0.001973
    $ 0.001367
  • 7 dienos
    -5.22%
    $ -0.000081
    $ 0.002234
    $ 0.000942
  • 30 dienų
    67.94%
    $ 0.001057
    $ 0.002234
    $ 0.000942
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Moon Rocks kaina pasikeitė $-0.000295, atspindinti -15.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Moon Rocks buvo prekiaujama aukščiausia $0.002234 ir žemiausia $0.000942. Kainos pokytis buvo -5.22%. Ši naujausia tendencija parodo MROCKS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Moon Rocks įvyko 67.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001057 vertę. Tai rodo, kad MROCKS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Moon Rocks (MROCKS) kainų prognozės modulis?

Moon Rocks Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MROCKS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Moon Rocks ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MROCKS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Moon Rocks kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MROCKS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MROCKS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Moon Rocks potencialą.

Kodėl MROCKS kainų prognozė yra svarbi?

MROCKS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:59:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.