Monsta Infinite (MONI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Monsta Infinite kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MONI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Monsta Infinite kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Monsta Infinite kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Monsta Infinite Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Monsta Infinite galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002021 prekybos kainą 2025 m.

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Monsta Infinite galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002122 prekybos kainą 2026 m.

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MONI ateities kaina yra $ 0.002228 su 10.25% augimo norma.

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MONI ateities kaina yra $ 0.002339 su 15.76% augimo norma.

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MONI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002456, o augimo norma – 21.55%.

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MONI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002579, o augimo norma – 27.63%.

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Monsta Infinite kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004201 prekybos kainą.

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Monsta Infinite kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006844 prekybos kainą.

Trumpalaikės Monsta Infinite kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Monsta Infinite (MONI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MONI kaina yra $0.002021. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Monsta Infinite (MONI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MONI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002021. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Monsta Infinite (MONI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MONI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002023. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Monsta Infinite (MONI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MONI kaina yra $0.002029. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Monsta Infinite kainų statistika

--
----

--

$ 74.54K
$ 74.54K

36.87M
36.87M 36.87M

--
----

--

Naujausia MONI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MONI turi 36.87M apyvartą ir $ 74.54K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Monsta Infinite istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Monsta Infinite, dabartinė Monsta Infinite kaina yra 0.002021USD. Apyvartinė Monsta Infinite (MONI) pasiūla yra 36.87M MONI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $74,536.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.72%
    $ 0
    $ 0.002064
    $ 0.001998
  • 7 dienos
    -2.76%
    $ -0.000055
    $ 0.002186
    $ 0.001734
  • 30 dienų
    -8.67%
    $ -0.000175
    $ 0.002186
    $ 0.001734
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Monsta Infinite kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Monsta Infinite buvo prekiaujama aukščiausia $0.002186 ir žemiausia $0.001734. Kainos pokytis buvo -2.76%. Ši naujausia tendencija parodo MONI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Monsta Infinite įvyko -8.67%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000175 vertę. Tai rodo, kad MONI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Monsta Infinite (MONI) kainų prognozės modulis?

Monsta Infinite Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MONI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Monsta Infinite ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MONI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Monsta Infinite kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MONI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MONI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Monsta Infinite potencialą.

Kodėl MONI kainų prognozė yra svarbi?

MONI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.