Monkey Pox (POX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Monkey Pox kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek POX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Monkey Pox kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Monkey Pox kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Monkey Pox Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Monkey Pox galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005888 prekybos kainą 2025 m.

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Monkey Pox galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006183 prekybos kainą 2026 m.

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. POX ateities kaina yra $ 0.006492 su 10.25% augimo norma.

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. POX ateities kaina yra $ 0.006816 su 15.76% augimo norma.

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007157, o augimo norma – 21.55%.

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007515, o augimo norma – 27.63%.

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Monkey Pox kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.012241 prekybos kainą.

Monkey Pox (POX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Monkey Pox kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.019940 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005888
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006183
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006492
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006816
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007157
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007515
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007891
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008285
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008700
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009135
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009591
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010071
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010575
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011103
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011658
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012241
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Monkey Pox kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005888
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005889
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005894
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005912
    0.41%
Monkey Pox (POX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma POX kaina yra $0.005888. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Monkey Pox (POX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė POX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005889. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Monkey Pox (POX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė POX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005894. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Monkey Pox (POX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma POX kaina yra $0.005912. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Monkey Pox kainų statistika

--
----

--

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

999.94M
999.94M 999.94M

--
----

--

Naujausia POX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, POX turi 999.94M apyvartą ir $ 5.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Monkey Pox istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Monkey Pox, dabartinė Monkey Pox kaina yra 0.005888USD. Apyvartinė Monkey Pox (POX) pasiūla yra 999.94M POX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,847,405.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.46%
    $ 0.000357
    $ 0.005845
    $ 0.005435
  • 7 dienos
    11.88%
    $ 0.000699
    $ 0.005888
    $ 0.005017
  • 30 dienų
    -0.27%
    $ -0.000015
    $ 0.005888
    $ 0.005017
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Monkey Pox kaina pasikeitė $0.000357, atspindinti 6.46% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Monkey Pox buvo prekiaujama aukščiausia $0.005888 ir žemiausia $0.005017. Kainos pokytis buvo 11.88%. Ši naujausia tendencija parodo POX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Monkey Pox įvyko -0.27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000015 vertę. Tai rodo, kad POX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Monkey Pox (POX) kainų prognozės modulis?

Monkey Pox Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas POX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Monkey Pox ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą POX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Monkey Pox kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja POX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina POX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Monkey Pox potencialą.

Kodėl POX kainų prognozė yra svarbi?

POX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į POX dabar?
Pagal jūsų prognozes, POX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio POX kainų prognozė?
Remiantis Monkey Pox (POX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama POX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 POX 2026 m.?
1 vieneto Monkey Pox (POX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama POX kaina 2027 m.?
Monkey Pox (POX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 POX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė POX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Monkey Pox (POX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė POX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Monkey Pox (POX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 POX 2030 m.?
1 vieneto Monkey Pox (POX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia POX kainų prognozė 2040 metams?
Monkey Pox (POX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 POX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.