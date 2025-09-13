Mithrandir Token (MITHR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mithrandir Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MITHR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mithrandir Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mithrandir Token kainos prognozė
Mithrandir Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mithrandir Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006381 prekybos kainą 2025 m.

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mithrandir Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006700 prekybos kainą 2026 m.

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MITHR ateities kaina yra $ 0.007035 su 10.25% augimo norma.

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MITHR ateities kaina yra $ 0.007387 su 15.76% augimo norma.

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MITHR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007756, o augimo norma – 21.55%.

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MITHR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008144, o augimo norma – 27.63%.

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mithrandir Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013266 prekybos kainą.

Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mithrandir Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.021609 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006381
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006700
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007035
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007387
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007756
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008144
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008551
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008979
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009428
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009899
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010394
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010914
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011460
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012033
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012634
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013266
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Mithrandir Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.006381
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.006382
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006387
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.006407
    0.41%
Mithrandir Token (MITHR) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MITHR kaina yra $0.006381. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mithrandir Token (MITHR) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MITHR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006382. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mithrandir Token (MITHR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MITHR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006387. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mithrandir Token (MITHR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MITHR kaina yra $0.006407. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mithrandir Token kainų statistika

--

$ 176.99K
$ 176.99K$ 176.99K

27.78M
27.78M 27.78M

Naujausia MITHR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MITHR turi 27.78M apyvartą ir $ 176.99K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Mithrandir Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mithrandir Token, dabartinė Mithrandir Token kaina yra 0.006381USD. Apyvartinė Mithrandir Token (MITHR) pasiūla yra 27.78M MITHR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $176,989.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.84%
    $ 0.000115
    $ 0.006400
    $ 0.006262
  • 7 dienos
    8.32%
    $ 0.000530
    $ 0.006390
    $ 0.005417
  • 30 dienų
    3.00%
    $ 0.000191
    $ 0.006390
    $ 0.005417
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mithrandir Token kaina pasikeitė $0.000115, atspindinti 1.84% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mithrandir Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.006390 ir žemiausia $0.005417. Kainos pokytis buvo 8.32%. Ši naujausia tendencija parodo MITHR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mithrandir Token įvyko 3.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000191 vertę. Tai rodo, kad MITHR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Mithrandir Token (MITHR) kainų prognozės modulis?

Mithrandir Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MITHR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mithrandir Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MITHR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mithrandir Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MITHR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MITHR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mithrandir Token potencialą.

Kodėl MITHR kainų prognozė yra svarbi?

MITHR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MITHR dabar?
Pagal jūsų prognozes, MITHR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MITHR kainų prognozė?
Remiantis Mithrandir Token (MITHR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MITHR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MITHR 2026 m.?
1 vieneto Mithrandir Token (MITHR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MITHR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MITHR kaina 2027 m.?
Mithrandir Token (MITHR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MITHR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MITHR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mithrandir Token (MITHR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MITHR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mithrandir Token (MITHR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MITHR 2030 m.?
1 vieneto Mithrandir Token (MITHR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MITHR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MITHR kainų prognozė 2040 metams?
Mithrandir Token (MITHR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MITHR kaina pasieks --.
