Mist (MIST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mist kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MIST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mist kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mist kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:42:20(UTC+8)

Mist Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mist (MIST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mist galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002105 prekybos kainą 2025 m.

Mist (MIST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mist galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002210 prekybos kainą 2026 m.

Mist (MIST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MIST ateities kaina yra $ 0.002321 su 10.25% augimo norma.

Mist (MIST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MIST ateities kaina yra $ 0.002437 su 15.76% augimo norma.

Mist (MIST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002559, o augimo norma – 21.55%.

Mist (MIST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002687, o augimo norma – 27.63%.

Mist (MIST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mist kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004377 prekybos kainą.

Mist (MIST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mist kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007130 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002105
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002210
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002321
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002437
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002559
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002687
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002821
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002962
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003110
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003266
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003429
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003601
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003781
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003970
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004168
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004377
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Mist kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002105
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002105
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002107
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002114
    0.41%
Mist (MIST) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MIST kaina yra $0.002105. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mist (MIST) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MIST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002105. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mist (MIST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MIST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002107. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mist (MIST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MIST kaina yra $0.002114. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mist kainų statistika

--
----

--

$ 118.77K
$ 118.77K$ 118.77K

56.36M
56.36M 56.36M

--
----

--

Naujausia MIST kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MIST turi 56.36M apyvartą ir $ 118.77K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Mist istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mist, dabartinė Mist kaina yra 0.002105USD. Apyvartinė Mist (MIST) pasiūla yra 56.36M MIST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $118,765.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.17%
    $ 0
    $ 0.002107
    $ 0.002021
  • 7 dienos
    6.74%
    $ 0.000141
    $ 0.002107
    $ 0.001947
  • 30 dienų
    0.95%
    $ 0.000020
    $ 0.002107
    $ 0.001947
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mist kaina pasikeitė $0, atspindinti 4.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mist buvo prekiaujama aukščiausia $0.002107 ir žemiausia $0.001947. Kainos pokytis buvo 6.74%. Ši naujausia tendencija parodo MIST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mist įvyko 0.95%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000020 vertę. Tai rodo, kad MIST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Mist (MIST) kainų prognozės modulis?

Mist Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MIST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mist ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MIST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mist kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MIST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MIST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mist potencialą.

Kodėl MIST kainų prognozė yra svarbi?

MIST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MIST dabar?
Pagal jūsų prognozes, MIST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MIST kainų prognozė?
Remiantis Mist (MIST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MIST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MIST 2026 m.?
1 vieneto Mist (MIST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MIST kaina 2027 m.?
Mist (MIST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MIST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MIST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mist (MIST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MIST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mist (MIST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MIST 2030 m.?
1 vieneto Mist (MIST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MIST kainų prognozė 2040 metams?
Mist (MIST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MIST kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:42:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.