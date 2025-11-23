Meter Stable (MTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Meter Stable kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Meter Stable kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Meter Stable kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Meter Stable Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Meter Stable galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.735344 prekybos kainą 2025 m.

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Meter Stable galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.772111 prekybos kainą 2026 m.

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MTR ateities kaina yra $ 0.810716 su 10.25% augimo norma.

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MTR ateities kaina yra $ 0.851252 su 15.76% augimo norma.

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.893815, o augimo norma – 21.55%.

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.938505, o augimo norma – 27.63%.

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Meter Stable kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.5287 prekybos kainą.

Meter Stable (MTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Meter Stable kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.4901 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.735344
    0.00%
  • 2026
    $ 0.772111
    5.00%
  • 2027
    $ 0.810716
    10.25%
  • 2028
    $ 0.851252
    15.76%
  • 2029
    $ 0.893815
    21.55%
  • 2030
    $ 0.938505
    27.63%
  • 2031
    $ 0.985431
    34.01%
  • 2032
    $ 1.0347
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.0864
    47.75%
  • 2034
    $ 1.1407
    55.13%
  • 2035
    $ 1.1977
    62.89%
  • 2036
    $ 1.2576
    71.03%
  • 2037
    $ 1.3205
    79.59%
  • 2038
    $ 1.3866
    88.56%
  • 2039
    $ 1.4559
    97.99%
  • 2040
    $ 1.5287
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Meter Stable kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.735344
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.735444
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.736049
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.738365
    0.41%
Meter Stable (MTR) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma MTR kaina yra $0.735344. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Meter Stable (MTR) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė MTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.735444. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Meter Stable (MTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.736049. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Meter Stable (MTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MTR kaina yra $0.738365. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Meter Stable kainų statistika

--
----

--

$ 287.19K
$ 287.19K$ 287.19K

391.72K
391.72K 391.72K

--
----

--

Naujausia MTR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MTR turi 391.72K apyvartą ir $ 287.19K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Meter Stable istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Meter Stable, dabartinė Meter Stable kaina yra 0.735344USD. Apyvartinė Meter Stable (MTR) pasiūla yra 391.72K MTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $287,186.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.14%
    $ 0.035940
    $ 0.78187
    $ 0.678756
  • 7 dienos
    47.96%
    $ 0.352696
    $ 0.911157
    $ 0.458296
  • 30 dienų
    47.90%
    $ 0.352240
    $ 0.911157
    $ 0.458296
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Meter Stable kaina pasikeitė $0.035940, atspindinti 5.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Meter Stable buvo prekiaujama aukščiausia $0.911157 ir žemiausia $0.458296. Kainos pokytis buvo 47.96%. Ši naujausia tendencija parodo MTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Meter Stable įvyko 47.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.352240 vertę. Tai rodo, kad MTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Meter Stable (MTR) kainų prognozės modulis?

Meter Stable Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Meter Stable ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Meter Stable kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Meter Stable potencialą.

Kodėl MTR kainų prognozė yra svarbi?

MTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, MTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MTR kainų prognozė?
Remiantis Meter Stable (MTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MTR 2026 m.?
1 vieneto Meter Stable (MTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MTR kaina 2027 m.?
Meter Stable (MTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meter Stable (MTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meter Stable (MTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MTR 2030 m.?
1 vieneto Meter Stable (MTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MTR kainų prognozė 2040 metams?
Meter Stable (MTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MTR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.