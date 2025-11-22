Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lorenzo Wrapped Bitcoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ENZOBTC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lorenzo Wrapped Bitcoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lorenzo Wrapped Bitcoin kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:55:01(UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lorenzo Wrapped Bitcoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 95,980 prekybos kainą 2025 m.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lorenzo Wrapped Bitcoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 100,779 prekybos kainą 2026 m.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ENZOBTC ateities kaina yra $ 105,817.95 su 10.25% augimo norma.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ENZOBTC ateities kaina yra $ 111,108.8475 su 15.76% augimo norma.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ENZOBTC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 116,664.2898, o augimo norma – 21.55%.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ENZOBTC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 122,497.5043, o augimo norma – 27.63%.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lorenzo Wrapped Bitcoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 199,535.5266 prekybos kainą.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lorenzo Wrapped Bitcoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 325,022.3472 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 95,980
    0.00%
  • 2026
    $ 100,779
    5.00%
  • 2027
    $ 105,817.95
    10.25%
  • 2028
    $ 111,108.8475
    15.76%
  • 2029
    $ 116,664.2898
    21.55%
  • 2030
    $ 122,497.5043
    27.63%
  • 2031
    $ 128,622.3795
    34.01%
  • 2032
    $ 135,053.4985
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 141,806.1734
    47.75%
  • 2034
    $ 148,896.4821
    55.13%
  • 2035
    $ 156,341.3062
    62.89%
  • 2036
    $ 164,158.3715
    71.03%
  • 2037
    $ 172,366.2901
    79.59%
  • 2038
    $ 180,984.6046
    88.56%
  • 2039
    $ 190,033.8349
    97.99%
  • 2040
    $ 199,535.5266
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lorenzo Wrapped Bitcoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 95,980
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 95,993.1479
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 96,072.0356
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 96,374.4383
    0.41%
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ENZOBTC kaina yra $95,980. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ENZOBTC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $95,993.1479. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ENZOBTC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $96,072.0356. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ENZOBTC kaina yra $96,374.4383. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lorenzo Wrapped Bitcoin kainų statistika

--

$ 299.16M
$ 299.16M$ 299.16M

3.12K
3.12K 3.12K

Naujausia ENZOBTC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ENZOBTC turi 3.12K apyvartą ir $ 299.16M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Lorenzo Wrapped Bitcoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lorenzo Wrapped Bitcoin, dabartinė Lorenzo Wrapped Bitcoin kaina yra 95,980USD. Apyvartinė Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) pasiūla yra 3.12K ENZOBTC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $299,163,026.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -0.18%
    $ -174.9235
    $ 109,695.1345
    $ 94,773.6527
  • 30 dienų
    -12.61%
    $ -12,108.5488
    $ 109,695.1345
    $ 94,773.6527
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lorenzo Wrapped Bitcoin kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lorenzo Wrapped Bitcoin buvo prekiaujama aukščiausia $109,695.1345 ir žemiausia $94,773.6527. Kainos pokytis buvo -0.18%. Ši naujausia tendencija parodo ENZOBTC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lorenzo Wrapped Bitcoin įvyko -12.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-12,108.5488 vertę. Tai rodo, kad ENZOBTC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kainų prognozės modulis?

Lorenzo Wrapped Bitcoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ENZOBTC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lorenzo Wrapped Bitcoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ENZOBTC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lorenzo Wrapped Bitcoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ENZOBTC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ENZOBTC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lorenzo Wrapped Bitcoin potencialą.

Kodėl ENZOBTC kainų prognozė yra svarbi?

ENZOBTC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ENZOBTC dabar?
Pagal jūsų prognozes, ENZOBTC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ENZOBTC kainų prognozė?
Remiantis Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ENZOBTC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ENZOBTC 2026 m.?
1 vieneto Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ENZOBTC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ENZOBTC kaina 2027 m.?
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ENZOBTC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ENZOBTC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ENZOBTC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ENZOBTC 2030 m.?
1 vieneto Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ENZOBTC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ENZOBTC kainų prognozė 2040 metams?
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ENZOBTC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.