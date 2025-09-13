LOD3 Token (LOD3) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LOD3 Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LOD3 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LOD3 Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LOD3 Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
LOD3 Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LOD3 Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001411 prekybos kainą 2025 m.

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LOD3 Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001482 prekybos kainą 2026 m.

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LOD3 ateities kaina yra $ 0.001556 su 10.25% augimo norma.

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LOD3 ateities kaina yra $ 0.001634 su 15.76% augimo norma.

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOD3 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001716, o augimo norma – 21.55%.

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOD3 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001802, o augimo norma – 27.63%.

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LOD3 Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002935 prekybos kainą.

LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LOD3 Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004781 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001411
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001482
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001556
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001634
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001716
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001802
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001892
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001986
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002086
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002190
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002299
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002414
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002535
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002662
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002795
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002935
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LOD3 Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001411
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001412
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001413
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001417
    0.41%
LOD3 Token (LOD3) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LOD3 kaina yra $0.001411. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LOD3 Token (LOD3) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LOD3, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001412. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LOD3 Token (LOD3) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LOD3, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001413. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LOD3 Token (LOD3) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LOD3 kaina yra $0.001417. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LOD3 Token kainų statistika

--
----

--

$ 91.07K
$ 91.07K$ 91.07K

64.50M
64.50M 64.50M

--
----

--

Naujausia LOD3 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LOD3 turi 64.50M apyvartą ir $ 91.07K bendrą rinkos kapitalizaciją.

LOD3 Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LOD3 Token, dabartinė LOD3 Token kaina yra 0.001411USD. Apyvartinė LOD3 Token (LOD3) pasiūla yra 64.50M LOD3, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $91,068.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.001412
    $ 0.001411
  • 7 dienos
    1.90%
    $ 0.000026
    $ 0.001451
    $ 0.001397
  • 30 dienų
    -2.59%
    $ -0.000036
    $ 0.001451
    $ 0.001397
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LOD3 Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LOD3 Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.001451 ir žemiausia $0.001397. Kainos pokytis buvo 1.90%. Ši naujausia tendencija parodo LOD3 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LOD3 Token įvyko -2.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000036 vertę. Tai rodo, kad LOD3 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia LOD3 Token (LOD3) kainų prognozės modulis?

LOD3 Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LOD3 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LOD3 Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LOD3 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LOD3 Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LOD3 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LOD3 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LOD3 Token potencialą.

Kodėl LOD3 kainų prognozė yra svarbi?

LOD3 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LOD3 dabar?
Pagal jūsų prognozes, LOD3 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LOD3 kainų prognozė?
Remiantis LOD3 Token (LOD3) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LOD3 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LOD3 2026 m.?
1 vieneto LOD3 Token (LOD3) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOD3 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LOD3 kaina 2027 m.?
LOD3 Token (LOD3) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LOD3 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LOD3 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LOD3 Token (LOD3) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LOD3 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LOD3 Token (LOD3) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LOD3 2030 m.?
1 vieneto LOD3 Token (LOD3) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOD3 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LOD3 kainų prognozė 2040 metams?
LOD3 Token (LOD3) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LOD3 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.