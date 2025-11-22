LEO Token (LEO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LEO Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LEO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LEO Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LEO Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
LEO Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LEO Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 9.44 prekybos kainą 2025 m.

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LEO Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 9.9119 prekybos kainą 2026 m.

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LEO ateities kaina yra $ 10.4076 su 10.25% augimo norma.

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LEO ateities kaina yra $ 10.9279 su 15.76% augimo norma.

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 11.4743, o augimo norma – 21.55%.

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 12.0480, o augimo norma – 27.63%.

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LEO Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 19.6250 prekybos kainą.

LEO Token (LEO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LEO Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 31.9671 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 9.44
    0.00%
  • 2026
    $ 9.9119
    5.00%
  • 2027
    $ 10.4076
    10.25%
  • 2028
    $ 10.9279
    15.76%
  • 2029
    $ 11.4743
    21.55%
  • 2030
    $ 12.0480
    27.63%
  • 2031
    $ 12.6505
    34.01%
  • 2032
    $ 13.2830
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 13.9471
    47.75%
  • 2034
    $ 14.6445
    55.13%
  • 2035
    $ 15.3767
    62.89%
  • 2036
    $ 16.1456
    71.03%
  • 2037
    $ 16.9528
    79.59%
  • 2038
    $ 17.8005
    88.56%
  • 2039
    $ 18.6905
    97.99%
  • 2040
    $ 19.6250
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LEO Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 9.44
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 9.4412
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 9.4490
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 9.4787
    0.41%
LEO Token (LEO) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LEO kaina yra $9.44. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LEO Token (LEO) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LEO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $9.4412. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LEO Token (LEO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LEO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $9.4490. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LEO Token (LEO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LEO kaina yra $9.4787. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LEO Token kainų statistika

--
----

--

$ 8.72B
$ 8.72B$ 8.72B

922.11M
922.11M 922.11M

--
----

--

Naujausia LEO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LEO turi 922.11M apyvartą ir $ 8.72B bendrą rinkos kapitalizaciją.

LEO Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LEO Token, dabartinė LEO Token kaina yra 9.44USD. Apyvartinė LEO Token (LEO) pasiūla yra 922.11M LEO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,715,536,381.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.13%
    $ 0.28624
    $ 9.47
    $ 9.16
  • 7 dienos
    6.40%
    $ 0.604502
    $ 9.5957
    $ 8.8653
  • 30 dienų
    5.30%
    $ 0.499984
    $ 9.5957
    $ 8.8653
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LEO Token kaina pasikeitė $0.28624, atspindinti 3.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LEO Token buvo prekiaujama aukščiausia $9.5957 ir žemiausia $8.8653. Kainos pokytis buvo 6.40%. Ši naujausia tendencija parodo LEO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LEO Token įvyko 5.30%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.499984 vertę. Tai rodo, kad LEO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia LEO Token (LEO) kainų prognozės modulis?

LEO Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LEO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LEO Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LEO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LEO Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LEO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LEO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LEO Token potencialą.

Kodėl LEO kainų prognozė yra svarbi?

LEO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LEO dabar?
Pagal jūsų prognozes, LEO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LEO kainų prognozė?
Remiantis LEO Token (LEO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LEO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LEO 2026 m.?
1 vieneto LEO Token (LEO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LEO kaina 2027 m.?
LEO Token (LEO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LEO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LEO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LEO Token (LEO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LEO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LEO Token (LEO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LEO 2030 m.?
1 vieneto LEO Token (LEO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LEO kainų prognozė 2040 metams?
LEO Token (LEO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LEO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.