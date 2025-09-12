Krypton DAO (KRD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Krypton DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KRD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Krypton DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Krypton DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:38:04(UTC+8)

Krypton DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Krypton DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007555 prekybos kainą 2025 m.

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Krypton DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007933 prekybos kainą 2026 m.

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KRD ateities kaina yra $ 0.008330 su 10.25% augimo norma.

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KRD ateities kaina yra $ 0.008746 su 15.76% augimo norma.

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KRD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009184, o augimo norma – 21.55%.

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KRD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009643, o augimo norma – 27.63%.

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Krypton DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015708 prekybos kainą.

Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Krypton DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.025587 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007555
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007933
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008330
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008746
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009184
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009643
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010125
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010632
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011163
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011721
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012307
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012923
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013569
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014247
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014960
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015708
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Krypton DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.007555
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.007557
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007563
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.007587
    0.41%
Krypton DAO (KRD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KRD kaina yra $0.007555. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Krypton DAO (KRD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KRD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007557. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Krypton DAO (KRD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KRD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007563. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Krypton DAO (KRD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KRD kaina yra $0.007587. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Krypton DAO kainų statistika

--
----

--

$ 774.28K
$ 774.28K$ 774.28K

102.46M
102.46M 102.46M

--
----

--

Naujausia KRD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KRD turi 102.46M apyvartą ir $ 774.28K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Krypton DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Krypton DAO, dabartinė Krypton DAO kaina yra 0.007555USD. Apyvartinė Krypton DAO (KRD) pasiūla yra 102.46M KRD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $774,279.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.01%
    $ -0.000234
    $ 0.007916
    $ 0.007437
  • 7 dienos
    -13.37%
    $ -0.001010
    $ 0.011741
    $ 0.007437
  • 30 dienų
    -35.89%
    $ -0.002712
    $ 0.011741
    $ 0.007437
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Krypton DAO kaina pasikeitė $-0.000234, atspindinti -3.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Krypton DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.011741 ir žemiausia $0.007437. Kainos pokytis buvo -13.37%. Ši naujausia tendencija parodo KRD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Krypton DAO įvyko -35.89%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002712 vertę. Tai rodo, kad KRD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Krypton DAO (KRD) kainų prognozės modulis?

Krypton DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KRD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Krypton DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KRD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Krypton DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KRD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KRD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Krypton DAO potencialą.

Kodėl KRD kainų prognozė yra svarbi?

KRD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KRD dabar?
Pagal jūsų prognozes, KRD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KRD kainų prognozė?
Remiantis Krypton DAO (KRD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KRD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KRD 2026 m.?
1 vieneto Krypton DAO (KRD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KRD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KRD kaina 2027 m.?
Krypton DAO (KRD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KRD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KRD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Krypton DAO (KRD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KRD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Krypton DAO (KRD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KRD 2030 m.?
1 vieneto Krypton DAO (KRD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KRD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KRD kainų prognozė 2040 metams?
Krypton DAO (KRD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KRD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:38:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.