Kled AI (KLED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kled AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KLED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kled AI kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kled AI kainos prognozė
0.00%
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:20:29(UTC+8)

Kled AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kled AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021621 prekybos kainą 2025 m.

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kled AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022702 prekybos kainą 2026 m.

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KLED ateities kaina yra $ 0.023837 su 10.25% augimo norma.

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KLED ateities kaina yra $ 0.025029 su 15.76% augimo norma.

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KLED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.026280, o augimo norma – 21.55%.

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KLED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.027594, o augimo norma – 27.63%.

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kled AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.044948 prekybos kainą.

Kled AI (KLED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kled AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.073216 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.021621
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022702
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023837
    10.25%
  • 2028
    $ 0.025029
    15.76%
  • 2029
    $ 0.026280
    21.55%
  • 2030
    $ 0.027594
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028974
    34.01%
  • 2032
    $ 0.030423
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.031944
    47.75%
  • 2034
    $ 0.033541
    55.13%
  • 2035
    $ 0.035218
    62.89%
  • 2036
    $ 0.036979
    71.03%
  • 2037
    $ 0.038828
    79.59%
  • 2038
    $ 0.040769
    88.56%
  • 2039
    $ 0.042808
    97.99%
  • 2040
    $ 0.044948
    107.89%
Trumpalaikės Kled AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.021621
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.021624
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.021641
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.021709
    0.41%
Kled AI (KLED) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma KLED kaina yra $0.021621. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kled AI (KLED) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė KLED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.021624. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kled AI (KLED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KLED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.021641. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kled AI (KLED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KLED kaina yra $0.021709. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kled AI kainų statistika

--

$ 21.70M
$ 21.70M$ 21.70M

999.81M
999.81M 999.81M

--

Naujausia KLED kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KLED turi 999.81M apyvartą ir $ 21.70M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kled AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kled AI, dabartinė Kled AI kaina yra 0.021621USD. Apyvartinė Kled AI (KLED) pasiūla yra 999.81M KLED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $21,701,384.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.04%
    $ -0.000228
    $ 0.023830
    $ 0.021193
  • 7 dienos
    -22.10%
    $ -0.004778
    $ 0.032698
    $ 0.019162
  • 30 dienų
    -37.92%
    $ -0.008198
    $ 0.032698
    $ 0.019162
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kled AI kaina pasikeitė $-0.000228, atspindinti -1.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kled AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.032698 ir žemiausia $0.019162. Kainos pokytis buvo -22.10%. Ši naujausia tendencija parodo KLED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kled AI įvyko -37.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008198 vertę. Tai rodo, kad KLED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kled AI (KLED) kainų prognozės modulis?

Kled AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KLED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kled AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KLED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kled AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KLED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KLED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kled AI potencialą.

Kodėl KLED kainų prognozė yra svarbi?

KLED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KLED dabar?
Pagal jūsų prognozes, KLED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KLED kainų prognozė?
Remiantis Kled AI (KLED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KLED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KLED 2026 m.?
1 vieneto Kled AI (KLED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KLED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KLED kaina 2027 m.?
Kled AI (KLED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KLED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KLED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kled AI (KLED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KLED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kled AI (KLED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KLED 2030 m.?
1 vieneto Kled AI (KLED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KLED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KLED kainų prognozė 2040 metams?
Kled AI (KLED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KLED kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.