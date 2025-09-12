Keep Network (KEEP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Keep Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KEEP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Keep Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Keep Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Keep Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.079431 prekybos kainą 2025 m.

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Keep Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.083402 prekybos kainą 2026 m.

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KEEP ateities kaina yra $ 0.087572 su 10.25% augimo norma.

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KEEP ateities kaina yra $ 0.091951 su 15.76% augimo norma.

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEEP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.096548, o augimo norma – 21.55%.

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEEP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.101376, o augimo norma – 27.63%.

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Keep Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.165131 prekybos kainą.

Keep Network (KEEP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Keep Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.268981 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.079431
    0.00%
  • 2026
    $ 0.083402
    5.00%
  • 2027
    $ 0.087572
    10.25%
  • 2028
    $ 0.091951
    15.76%
  • 2029
    $ 0.096548
    21.55%
  • 2030
    $ 0.101376
    27.63%
  • 2031
    $ 0.106445
    34.01%
  • 2032
    $ 0.111767
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.117355
    47.75%
  • 2034
    $ 0.123223
    55.13%
  • 2035
    $ 0.129384
    62.89%
  • 2036
    $ 0.135853
    71.03%
  • 2037
    $ 0.142646
    79.59%
  • 2038
    $ 0.149778
    88.56%
  • 2039
    $ 0.157267
    97.99%
  • 2040
    $ 0.165131
    107.89%
Trumpalaikės Keep Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.079431
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.079441
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.079507
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.079757
    0.41%
Keep Network (KEEP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KEEP kaina yra $0.079431. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Keep Network (KEEP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KEEP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.079441. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Keep Network (KEEP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KEEP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.079507. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Keep Network (KEEP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KEEP kaina yra $0.079757. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Keep Network kainų statistika

--
----

--

$ 43.68M
$ 43.68M$ 43.68M

549.72M
549.72M 549.72M

--
----

--

Naujausia KEEP kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KEEP turi 549.72M apyvartą ir $ 43.68M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Keep Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Keep Network, dabartinė Keep Network kaina yra 0.079431USD. Apyvartinė Keep Network (KEEP) pasiūla yra 549.72M KEEP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $43,683,346.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.40%
    $ 0.001095
    $ 0.079973
    $ 0.077762
  • 7 dienos
    4.05%
    $ 0.003213
    $ 0.085659
    $ 0.074323
  • 30 dienų
    -3.83%
    $ -0.003045
    $ 0.085659
    $ 0.074323
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Keep Network kaina pasikeitė $0.001095, atspindinti 1.40% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Keep Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.085659 ir žemiausia $0.074323. Kainos pokytis buvo 4.05%. Ši naujausia tendencija parodo KEEP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Keep Network įvyko -3.83%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003045 vertę. Tai rodo, kad KEEP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Keep Network (KEEP) kainų prognozės modulis?

Keep Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KEEP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Keep Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KEEP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Keep Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KEEP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KEEP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Keep Network potencialą.

Kodėl KEEP kainų prognozė yra svarbi?

KEEP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KEEP dabar?
Pagal jūsų prognozes, KEEP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KEEP kainų prognozė?
Remiantis Keep Network (KEEP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KEEP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KEEP 2026 m.?
1 vieneto Keep Network (KEEP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEEP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KEEP kaina 2027 m.?
Keep Network (KEEP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KEEP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KEEP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Keep Network (KEEP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KEEP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Keep Network (KEEP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KEEP 2030 m.?
1 vieneto Keep Network (KEEP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEEP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KEEP kainų prognozė 2040 metams?
Keep Network (KEEP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KEEP kaina pasieks --.
