Internet of Intelligence (SN108) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Internet of Intelligence kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SN108 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Internet of Intelligence kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Internet of Intelligence kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Internet of Intelligence Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Internet of Intelligence galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.498101 prekybos kainą 2025 m.

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Internet of Intelligence galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.523006 prekybos kainą 2026 m.

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SN108 ateities kaina yra $ 0.549156 su 10.25% augimo norma.

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SN108 ateities kaina yra $ 0.576614 su 15.76% augimo norma.

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN108 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.605444, o augimo norma – 21.55%.

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN108 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.635717, o augimo norma – 27.63%.

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Internet of Intelligence kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.0355 prekybos kainą.

Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Internet of Intelligence kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.6867 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.498101
    0.00%
  • 2026
    $ 0.523006
    5.00%
  • 2027
    $ 0.549156
    10.25%
  • 2028
    $ 0.576614
    15.76%
  • 2029
    $ 0.605444
    21.55%
  • 2030
    $ 0.635717
    27.63%
  • 2031
    $ 0.667502
    34.01%
  • 2032
    $ 0.700878
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.735922
    47.75%
  • 2034
    $ 0.772718
    55.13%
  • 2035
    $ 0.811354
    62.89%
  • 2036
    $ 0.851921
    71.03%
  • 2037
    $ 0.894517
    79.59%
  • 2038
    $ 0.939243
    88.56%
  • 2039
    $ 0.986205
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0355
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Internet of Intelligence kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.498101
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.498169
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.498578
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.500147
    0.41%
Internet of Intelligence (SN108) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SN108 kaina yra $0.498101. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Internet of Intelligence (SN108) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SN108, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.498169. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Internet of Intelligence (SN108) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SN108, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.498578. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Internet of Intelligence (SN108) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SN108 kaina yra $0.500147. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Internet of Intelligence kainų statistika

--
----

--

$ 535.80K
$ 535.80K$ 535.80K

1.08M
1.08M 1.08M

--
----

--

Naujausia SN108 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SN108 turi 1.08M apyvartą ir $ 535.80K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Internet of Intelligence istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Internet of Intelligence, dabartinė Internet of Intelligence kaina yra 0.498101USD. Apyvartinė Internet of Intelligence (SN108) pasiūla yra 1.08M SN108, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $535,797.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.53%
    $ -0.034841
    $ 0.53482
    $ 0.483753
  • 7 dienos
    21.21%
    $ 0.105636
    $ 0.656487
    $ 0.413151
  • 30 dienų
    -24.04%
    $ -0.119791
    $ 0.656487
    $ 0.413151
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Internet of Intelligence kaina pasikeitė $-0.034841, atspindinti -6.53% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Internet of Intelligence buvo prekiaujama aukščiausia $0.656487 ir žemiausia $0.413151. Kainos pokytis buvo 21.21%. Ši naujausia tendencija parodo SN108 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Internet of Intelligence įvyko -24.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.119791 vertę. Tai rodo, kad SN108 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Internet of Intelligence (SN108) kainų prognozės modulis?

Internet of Intelligence Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SN108 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Internet of Intelligence ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SN108 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Internet of Intelligence kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SN108 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SN108 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Internet of Intelligence potencialą.

Kodėl SN108 kainų prognozė yra svarbi?

SN108 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SN108 dabar?
Pagal jūsų prognozes, SN108 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SN108 kainų prognozė?
Remiantis Internet of Intelligence (SN108) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SN108 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SN108 2026 m.?
1 vieneto Internet of Intelligence (SN108) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SN108 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SN108 kaina 2027 m.?
Internet of Intelligence (SN108) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SN108 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SN108 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet of Intelligence (SN108) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SN108 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet of Intelligence (SN108) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SN108 2030 m.?
1 vieneto Internet of Intelligence (SN108) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SN108 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SN108 kainų prognozė 2040 metams?
Internet of Intelligence (SN108) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SN108 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.