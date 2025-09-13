Internet Doge (IDOGE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Internet Doge kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IDOGE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Internet Doge kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Internet Doge kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Internet Doge Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Internet Doge galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.630024 prekybos kainą 2025 m.

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Internet Doge galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.661525 prekybos kainą 2026 m.

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IDOGE ateities kaina yra $ 0.694601 su 10.25% augimo norma.

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IDOGE ateities kaina yra $ 0.729331 su 15.76% augimo norma.

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDOGE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.765798, o augimo norma – 21.55%.

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDOGE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.804088, o augimo norma – 27.63%.

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Internet Doge kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.3097 prekybos kainą.

Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Internet Doge kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.1334 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.630024
    0.00%
  • 2026
    $ 0.661525
    5.00%
  • 2027
    $ 0.694601
    10.25%
  • 2028
    $ 0.729331
    15.76%
  • 2029
    $ 0.765798
    21.55%
  • 2030
    $ 0.804088
    27.63%
  • 2031
    $ 0.844292
    34.01%
  • 2032
    $ 0.886507
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.930832
    47.75%
  • 2034
    $ 0.977374
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0262
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0775
    71.03%
  • 2037
    $ 1.1314
    79.59%
  • 2038
    $ 1.1880
    88.56%
  • 2039
    $ 1.2474
    97.99%
  • 2040
    $ 1.3097
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Internet Doge kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.630024
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.630110
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.630628
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.632613
    0.41%
Internet Doge (IDOGE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma IDOGE kaina yra $0.630024. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Internet Doge (IDOGE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė IDOGE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.630110. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Internet Doge (IDOGE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IDOGE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.630628. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Internet Doge (IDOGE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IDOGE kaina yra $0.632613. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Internet Doge kainų statistika

--
----

--

$ 630.02K
$ 630.02K$ 630.02K

1.00M
1.00M 1.00M

--
----

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%
Be to, IDOGE turi 1.00M apyvartą ir $ 630.02K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Internet Doge istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Internet Doge, dabartinė Internet Doge kaina yra 0.630024USD. Apyvartinė Internet Doge (IDOGE) pasiūla yra 1.00M IDOGE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $630,024.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.89%
    $ 0.005606
    $ 0.786886
    $ 0.619364
  • 30 dienų
    -19.67%
    $ -0.123965
    $ 0.786886
    $ 0.619364
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Internet Doge kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Internet Doge buvo prekiaujama aukščiausia $0.786886 ir žemiausia $0.619364. Kainos pokytis buvo 0.89%. Ši naujausia tendencija parodo IDOGE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Internet Doge įvyko -19.67%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.123965 vertę. Tai rodo, kad IDOGE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Internet Doge (IDOGE) kainų prognozės modulis?

Internet Doge Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IDOGE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Internet Doge ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IDOGE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Internet Doge kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IDOGE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IDOGE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Internet Doge potencialą.

Kodėl IDOGE kainų prognozė yra svarbi?

IDOGE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IDOGE dabar?
Pagal jūsų prognozes, IDOGE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IDOGE kainų prognozė?
Remiantis Internet Doge (IDOGE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IDOGE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IDOGE 2026 m.?
1 vieneto Internet Doge (IDOGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDOGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IDOGE kaina 2027 m.?
Internet Doge (IDOGE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IDOGE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IDOGE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet Doge (IDOGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IDOGE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet Doge (IDOGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IDOGE 2030 m.?
1 vieneto Internet Doge (IDOGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDOGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IDOGE kainų prognozė 2040 metams?
Internet Doge (IDOGE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IDOGE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.