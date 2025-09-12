Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Impossible Finance Launchpad kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IDIA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Impossible Finance Launchpad kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Impossible Finance Launchpad kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:12:35(UTC+8)

Impossible Finance Launchpad Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Impossible Finance Launchpad galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019633 prekybos kainą 2025 m.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Impossible Finance Launchpad galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020615 prekybos kainą 2026 m.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IDIA ateities kaina yra $ 0.021645 su 10.25% augimo norma.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IDIA ateities kaina yra $ 0.022728 su 15.76% augimo norma.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDIA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.023864, o augimo norma – 21.55%.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDIA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025057, o augimo norma – 27.63%.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Impossible Finance Launchpad kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.040816 prekybos kainą.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Impossible Finance Launchpad kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.066485 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.019633
    0.00%
  • 2026
    $ 0.020615
    5.00%
  • 2027
    $ 0.021645
    10.25%
  • 2028
    $ 0.022728
    15.76%
  • 2029
    $ 0.023864
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025057
    27.63%
  • 2031
    $ 0.026310
    34.01%
  • 2032
    $ 0.027626
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029007
    47.75%
  • 2034
    $ 0.030457
    55.13%
  • 2035
    $ 0.031980
    62.89%
  • 2036
    $ 0.033579
    71.03%
  • 2037
    $ 0.035258
    79.59%
  • 2038
    $ 0.037021
    88.56%
  • 2039
    $ 0.038872
    97.99%
  • 2040
    $ 0.040816
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Impossible Finance Launchpad kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.019633
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.019636
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.019652
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.019714
    0.41%
Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IDIA kaina yra $0.019633. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IDIA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.019636. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IDIA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.019652. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IDIA kaina yra $0.019714. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Impossible Finance Launchpad kainų statistika

--
----

--

$ 14.69M
$ 14.69M$ 14.69M

748.39M
748.39M 748.39M

--
----

--

Naujausia IDIA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, IDIA turi 748.39M apyvartą ir $ 14.69M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Impossible Finance Launchpad istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Impossible Finance Launchpad, dabartinė Impossible Finance Launchpad kaina yra 0.019633USD. Apyvartinė Impossible Finance Launchpad (IDIA) pasiūla yra 748.39M IDIA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,685,302.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.78%
    $ 0.000151
    $ 0.019674
    $ 0.019434
  • 7 dienos
    -2.36%
    $ -0.000464
    $ 0.023406
    $ 0.019425
  • 30 dienų
    -15.15%
    $ -0.002975
    $ 0.023406
    $ 0.019425
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Impossible Finance Launchpad kaina pasikeitė $0.000151, atspindinti 0.78% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Impossible Finance Launchpad buvo prekiaujama aukščiausia $0.023406 ir žemiausia $0.019425. Kainos pokytis buvo -2.36%. Ši naujausia tendencija parodo IDIA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Impossible Finance Launchpad įvyko -15.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002975 vertę. Tai rodo, kad IDIA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Impossible Finance Launchpad (IDIA) kainų prognozės modulis?

Impossible Finance Launchpad Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IDIA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Impossible Finance Launchpad ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IDIA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Impossible Finance Launchpad kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IDIA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IDIA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Impossible Finance Launchpad potencialą.

Kodėl IDIA kainų prognozė yra svarbi?

IDIA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IDIA dabar?
Pagal jūsų prognozes, IDIA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IDIA kainų prognozė?
Remiantis Impossible Finance Launchpad (IDIA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IDIA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IDIA 2026 m.?
1 vieneto Impossible Finance Launchpad (IDIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IDIA kaina 2027 m.?
Impossible Finance Launchpad (IDIA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IDIA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IDIA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Impossible Finance Launchpad (IDIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IDIA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Impossible Finance Launchpad (IDIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IDIA 2030 m.?
1 vieneto Impossible Finance Launchpad (IDIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IDIA kainų prognozė 2040 metams?
Impossible Finance Launchpad (IDIA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IDIA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:12:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.