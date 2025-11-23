Idle Network (IDLE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Idle Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IDLE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Idle Network kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Idle Network kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:39:38(UTC+8)

Idle Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Idle Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007335 prekybos kainą 2025 m.

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Idle Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007702 prekybos kainą 2026 m.

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IDLE ateities kaina yra $ 0.008087 su 10.25% augimo norma.

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IDLE ateities kaina yra $ 0.008492 su 15.76% augimo norma.

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDLE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008916, o augimo norma – 21.55%.

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IDLE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009362, o augimo norma – 27.63%.

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Idle Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015250 prekybos kainą.

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Idle Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.024841 prekybos kainą.

Trumpalaikės Idle Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Idle Network (IDLE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma IDLE kaina yra $0.007335. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Idle Network (IDLE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė IDLE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007336. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Idle Network (IDLE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IDLE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007342. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Idle Network (IDLE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IDLE kaina yra $0.007365. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Idle Network kainų statistika

Idle Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Idle Network, dabartinė Idle Network kaina yra 0.007335USD. Apyvartinė Idle Network (IDLE) pasiūla yra 74.30M IDLE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $545,070.

Laikotarpis
Kaip veikia Idle Network (IDLE) kainų prognozės modulis?

Idle Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IDLE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Idle Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IDLE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Idle Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IDLE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IDLE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Idle Network potencialą.

Kodėl IDLE kainų prognozė yra svarbi?

IDLE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IDLE dabar?
Pagal jūsų prognozes, IDLE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IDLE kainų prognozė?
Remiantis Idle Network (IDLE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IDLE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IDLE 2026 m.?
1 vieneto Idle Network (IDLE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDLE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IDLE kaina 2027 m.?
Idle Network (IDLE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IDLE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IDLE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Idle Network (IDLE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IDLE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Idle Network (IDLE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IDLE 2030 m.?
1 vieneto Idle Network (IDLE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IDLE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IDLE kainų prognozė 2040 metams?
Idle Network (IDLE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IDLE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:39:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.