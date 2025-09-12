Hypurr Fun (HFUN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hypurr Fun kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HFUN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hypurr Fun kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hypurr Fun kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Hypurr Fun Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hypurr Fun galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 18.45 prekybos kainą 2025 m.

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hypurr Fun galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 19.3725 prekybos kainą 2026 m.

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HFUN ateities kaina yra $ 20.3411 su 10.25% augimo norma.

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HFUN ateities kaina yra $ 21.3581 su 15.76% augimo norma.

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HFUN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 22.4260, o augimo norma – 21.55%.

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HFUN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 23.5473, o augimo norma – 27.63%.

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hypurr Fun kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 38.3562 prekybos kainą.

Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hypurr Fun kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 62.4782 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 18.45
    0.00%
  • 2026
    $ 19.3725
    5.00%
  • 2027
    $ 20.3411
    10.25%
  • 2028
    $ 21.3581
    15.76%
  • 2029
    $ 22.4260
    21.55%
  • 2030
    $ 23.5473
    27.63%
  • 2031
    $ 24.7247
    34.01%
  • 2032
    $ 25.9610
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 27.2590
    47.75%
  • 2034
    $ 28.6220
    55.13%
  • 2035
    $ 30.0531
    62.89%
  • 2036
    $ 31.5557
    71.03%
  • 2037
    $ 33.1335
    79.59%
  • 2038
    $ 34.7902
    88.56%
  • 2039
    $ 36.5297
    97.99%
  • 2040
    $ 38.3562
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hypurr Fun kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 18.45
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 18.4525
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 18.4676
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 18.5258
    0.41%
Hypurr Fun (HFUN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HFUN kaina yra $18.45. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hypurr Fun (HFUN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HFUN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $18.4525. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hypurr Fun (HFUN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HFUN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $18.4676. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hypurr Fun (HFUN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HFUN kaina yra $18.5258. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hypurr Fun kainų statistika

--
----

--

$ 18.39M
$ 18.39M$ 18.39M

996.29K
996.29K 996.29K

--
----

--

Naujausia HFUN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HFUN turi 996.29K apyvartą ir $ 18.39M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hypurr Fun istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hypurr Fun, dabartinė Hypurr Fun kaina yra 18.45USD. Apyvartinė Hypurr Fun (HFUN) pasiūla yra 996.29K HFUN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $18,385,128.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.57%
    $ 0.103823
    $ 18.72
    $ 18.32
  • 7 dienos
    13.48%
    $ 2.4867
    $ 18.9949
    $ 15.8042
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.010747
    $ 18.9949
    $ 15.8042
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hypurr Fun kaina pasikeitė $0.103823, atspindinti 0.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hypurr Fun buvo prekiaujama aukščiausia $18.9949 ir žemiausia $15.8042. Kainos pokytis buvo 13.48%. Ši naujausia tendencija parodo HFUN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hypurr Fun įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.010747 vertę. Tai rodo, kad HFUN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hypurr Fun (HFUN) kainų prognozės modulis?

Hypurr Fun Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HFUN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hypurr Fun ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HFUN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hypurr Fun kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HFUN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HFUN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hypurr Fun potencialą.

Kodėl HFUN kainų prognozė yra svarbi?

HFUN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HFUN dabar?
Pagal jūsų prognozes, HFUN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HFUN kainų prognozė?
Remiantis Hypurr Fun (HFUN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HFUN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HFUN 2026 m.?
1 vieneto Hypurr Fun (HFUN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HFUN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HFUN kaina 2027 m.?
Hypurr Fun (HFUN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HFUN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HFUN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hypurr Fun (HFUN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HFUN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hypurr Fun (HFUN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HFUN 2030 m.?
1 vieneto Hypurr Fun (HFUN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HFUN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HFUN kainų prognozė 2040 metams?
Hypurr Fun (HFUN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HFUN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.