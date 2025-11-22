Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hyperwave HYPE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HWHYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hyperwave HYPE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hyperwave HYPE kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:49:42(UTC+8)

Hyperwave HYPE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperwave HYPE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 32.55 prekybos kainą 2025 m.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperwave HYPE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 34.1775 prekybos kainą 2026 m.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HWHYPE ateities kaina yra $ 35.8863 su 10.25% augimo norma.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HWHYPE ateities kaina yra $ 37.6806 su 15.76% augimo norma.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HWHYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 39.5647, o augimo norma – 21.55%.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HWHYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 41.5429, o augimo norma – 27.63%.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hyperwave HYPE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 67.6691 prekybos kainą.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hyperwave HYPE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 110.2258 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 32.55
    0.00%
  • 2026
    $ 34.1775
    5.00%
  • 2027
    $ 35.8863
    10.25%
  • 2028
    $ 37.6806
    15.76%
  • 2029
    $ 39.5647
    21.55%
  • 2030
    $ 41.5429
    27.63%
  • 2031
    $ 43.6201
    34.01%
  • 2032
    $ 45.8011
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 48.0911
    47.75%
  • 2034
    $ 50.4957
    55.13%
  • 2035
    $ 53.0205
    62.89%
  • 2036
    $ 55.6715
    71.03%
  • 2037
    $ 58.4551
    79.59%
  • 2038
    $ 61.3778
    88.56%
  • 2039
    $ 64.4467
    97.99%
  • 2040
    $ 67.6691
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hyperwave HYPE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 32.55
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 32.5544
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 32.5812
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 32.6837
    0.41%
Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HWHYPE kaina yra $32.55. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HWHYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $32.5544. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HWHYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $32.5812. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HWHYPE kaina yra $32.6837. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hyperwave HYPE kainų statistika

--
----

--

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

175.31K
175.31K 175.31K

--
----

--

Naujausia HWHYPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HWHYPE turi 175.31K apyvartą ir $ 5.71M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hyperwave HYPE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hyperwave HYPE, dabartinė Hyperwave HYPE kaina yra 32.55USD. Apyvartinė Hyperwave HYPE (HWHYPE) pasiūla yra 175.31K HWHYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,707,849.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.20%
    $ -0.733421
    $ 34.95
    $ 32.52
  • 7 dienos
    -17.90%
    $ -5.8275
    $ 41.9336
    $ 32.5455
  • 30 dienų
    -20.58%
    $ -6.6991
    $ 41.9336
    $ 32.5455
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hyperwave HYPE kaina pasikeitė $-0.733421, atspindinti -2.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hyperwave HYPE buvo prekiaujama aukščiausia $41.9336 ir žemiausia $32.5455. Kainos pokytis buvo -17.90%. Ši naujausia tendencija parodo HWHYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hyperwave HYPE įvyko -20.58%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-6.6991 vertę. Tai rodo, kad HWHYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hyperwave HYPE (HWHYPE) kainų prognozės modulis?

Hyperwave HYPE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HWHYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hyperwave HYPE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HWHYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hyperwave HYPE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HWHYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HWHYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hyperwave HYPE potencialą.

Kodėl HWHYPE kainų prognozė yra svarbi?

HWHYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HWHYPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, HWHYPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HWHYPE kainų prognozė?
Remiantis Hyperwave HYPE (HWHYPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HWHYPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HWHYPE 2026 m.?
1 vieneto Hyperwave HYPE (HWHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HWHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HWHYPE kaina 2027 m.?
Hyperwave HYPE (HWHYPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HWHYPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HWHYPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperwave HYPE (HWHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HWHYPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperwave HYPE (HWHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HWHYPE 2030 m.?
1 vieneto Hyperwave HYPE (HWHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HWHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HWHYPE kainų prognozė 2040 metams?
Hyperwave HYPE (HWHYPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HWHYPE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:49:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.