Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hyperbeat Ultra HYPE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HBHYPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hyperbeat Ultra HYPE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hyperbeat Ultra HYPE kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:19:31(UTC+8)

Hyperbeat Ultra HYPE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperbeat Ultra HYPE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 33.41 prekybos kainą 2025 m.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hyperbeat Ultra HYPE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 35.0805 prekybos kainą 2026 m.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HBHYPE ateities kaina yra $ 36.8345 su 10.25% augimo norma.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HBHYPE ateities kaina yra $ 38.6762 su 15.76% augimo norma.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HBHYPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 40.6100, o augimo norma – 21.55%.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HBHYPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 42.6405, o augimo norma – 27.63%.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hyperbeat Ultra HYPE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 69.4569 prekybos kainą.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hyperbeat Ultra HYPE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 113.1381 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 33.41
    0.00%
  • 2026
    $ 35.0805
    5.00%
  • 2027
    $ 36.8345
    10.25%
  • 2028
    $ 38.6762
    15.76%
  • 2029
    $ 40.6100
    21.55%
  • 2030
    $ 42.6405
    27.63%
  • 2031
    $ 44.7725
    34.01%
  • 2032
    $ 47.0112
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 49.3617
    47.75%
  • 2034
    $ 51.8298
    55.13%
  • 2035
    $ 54.4213
    62.89%
  • 2036
    $ 57.1424
    71.03%
  • 2037
    $ 59.9995
    79.59%
  • 2038
    $ 62.9995
    88.56%
  • 2039
    $ 66.1495
    97.99%
  • 2040
    $ 69.4569
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hyperbeat Ultra HYPE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 33.41
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 33.4145
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 33.4420
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 33.5473
    0.41%
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HBHYPE kaina yra $33.41. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HBHYPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $33.4145. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HBHYPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $33.4420. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HBHYPE kaina yra $33.5473. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hyperbeat Ultra HYPE kainų statistika

--
----

--

$ 36.46M
$ 36.46M$ 36.46M

1.09M
1.09M 1.09M

--
----

--

Naujausia HBHYPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HBHYPE turi 1.09M apyvartą ir $ 36.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hyperbeat Ultra HYPE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hyperbeat Ultra HYPE, dabartinė Hyperbeat Ultra HYPE kaina yra 33.41USD. Apyvartinė Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) pasiūla yra 1.09M HBHYPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36,459,342.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.86%
    $ -1.3420
    $ 35.41
    $ 33.19
  • 7 dienos
    -15.82%
    $ -5.2875
    $ 42.4849
    $ 33.1901
  • 30 dienų
    -19.14%
    $ -6.3962
    $ 42.4849
    $ 33.1901
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hyperbeat Ultra HYPE kaina pasikeitė $-1.3420, atspindinti -3.86% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hyperbeat Ultra HYPE buvo prekiaujama aukščiausia $42.4849 ir žemiausia $33.1901. Kainos pokytis buvo -15.82%. Ši naujausia tendencija parodo HBHYPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hyperbeat Ultra HYPE įvyko -19.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-6.3962 vertę. Tai rodo, kad HBHYPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) kainų prognozės modulis?

Hyperbeat Ultra HYPE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HBHYPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hyperbeat Ultra HYPE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HBHYPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hyperbeat Ultra HYPE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HBHYPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HBHYPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hyperbeat Ultra HYPE potencialą.

Kodėl HBHYPE kainų prognozė yra svarbi?

HBHYPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HBHYPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, HBHYPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HBHYPE kainų prognozė?
Remiantis Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HBHYPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HBHYPE 2026 m.?
1 vieneto Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HBHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HBHYPE kaina 2027 m.?
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HBHYPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HBHYPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HBHYPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HBHYPE 2030 m.?
1 vieneto Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HBHYPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HBHYPE kainų prognozė 2040 metams?
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HBHYPE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:19:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.