Geoff (GEOFF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Geoff kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GEOFF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Geoff kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Geoff kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:15:08(UTC+8)

Geoff Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Geoff galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001237 prekybos kainą 2025 m.

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Geoff galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001299 prekybos kainą 2026 m.

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GEOFF ateities kaina yra $ 0.001364 su 10.25% augimo norma.

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GEOFF ateities kaina yra $ 0.001432 su 15.76% augimo norma.

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEOFF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001504, o augimo norma – 21.55%.

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEOFF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001579, o augimo norma – 27.63%.

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Geoff kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002573 prekybos kainą.

Geoff (GEOFF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Geoff kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004191 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001237
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001299
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001364
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001432
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001504
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001579
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001658
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001741
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001828
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001920
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002016
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002117
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002222
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002334
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002450
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002573
    107.89%
Trumpalaikės Geoff kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001237
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001237
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001239
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001242
    0.41%
Geoff (GEOFF) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GEOFF kaina yra $0.001237. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Geoff (GEOFF) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GEOFF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001237. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Geoff (GEOFF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GEOFF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001239. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Geoff (GEOFF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GEOFF kaina yra $0.001242. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Geoff kainų statistika

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

1.00B
1.00B 1.00B

Naujausia GEOFF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GEOFF turi 1.00B apyvartą ir $ 1.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Geoff istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Geoff, dabartinė Geoff kaina yra 0.001237USD. Apyvartinė Geoff (GEOFF) pasiūla yra 1.00B GEOFF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,237,974.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.59%
    $ 0
    $ 0.001289
    $ 0.001197
  • 7 dienos
    -23.50%
    $ -0.000290
    $ 0.001711
    $ 0.000768
  • 30 dienų
    59.75%
    $ 0.000739
    $ 0.001711
    $ 0.000768
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Geoff kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.59% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Geoff buvo prekiaujama aukščiausia $0.001711 ir žemiausia $0.000768. Kainos pokytis buvo -23.50%. Ši naujausia tendencija parodo GEOFF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Geoff įvyko 59.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000739 vertę. Tai rodo, kad GEOFF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Geoff (GEOFF) kainų prognozės modulis?

Geoff Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GEOFF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Geoff ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GEOFF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Geoff kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GEOFF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GEOFF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Geoff potencialą.

Kodėl GEOFF kainų prognozė yra svarbi?

GEOFF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GEOFF dabar?
Pagal jūsų prognozes, GEOFF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GEOFF kainų prognozė?
Remiantis Geoff (GEOFF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GEOFF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GEOFF 2026 m.?
1 vieneto Geoff (GEOFF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEOFF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GEOFF kaina 2027 m.?
Geoff (GEOFF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GEOFF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GEOFF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Geoff (GEOFF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GEOFF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Geoff (GEOFF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GEOFF 2030 m.?
1 vieneto Geoff (GEOFF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEOFF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GEOFF kainų prognozė 2040 metams?
Geoff (GEOFF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GEOFF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.