GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GENZAI by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GENZAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GENZAI by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GENZAI by Virtuals kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:39:15(UTC+8)

GENZAI by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GENZAI by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GENZAI by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GENZAI ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GENZAI ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GENZAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GENZAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GENZAI by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GENZAI by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GENZAI by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GENZAI kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GENZAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GENZAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GENZAI kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GENZAI by Virtuals kainų statistika

$ 81.00K
$ 81.00K$ 81.00K

900.00M
900.00M 900.00M

Naujausia GENZAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GENZAI turi 900.00M apyvartą ir $ 81.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

GENZAI by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GENZAI by Virtuals, dabartinė GENZAI by Virtuals kaina yra 0USD. Apyvartinė GENZAI by Virtuals (GENZAI) pasiūla yra 900.00M GENZAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $81,004.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.28%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    4.44%
    $ 0
    $ 0.000097
    $ 0.000031
  • 30 dienų
    195.87%
    $ 0
    $ 0.000097
    $ 0.000031
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GENZAI by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.28% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GENZAI by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.000097 ir žemiausia $0.000031. Kainos pokytis buvo 4.44%. Ši naujausia tendencija parodo GENZAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GENZAI by Virtuals įvyko 195.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad GENZAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GENZAI by Virtuals (GENZAI) kainų prognozės modulis?

GENZAI by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GENZAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GENZAI by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GENZAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GENZAI by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GENZAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GENZAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GENZAI by Virtuals potencialą.

Kodėl GENZAI kainų prognozė yra svarbi?

GENZAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GENZAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, GENZAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GENZAI kainų prognozė?
Remiantis GENZAI by Virtuals (GENZAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GENZAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GENZAI 2026 m.?
1 vieneto GENZAI by Virtuals (GENZAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GENZAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GENZAI kaina 2027 m.?
GENZAI by Virtuals (GENZAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GENZAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GENZAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GENZAI by Virtuals (GENZAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GENZAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GENZAI by Virtuals (GENZAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GENZAI 2030 m.?
1 vieneto GENZAI by Virtuals (GENZAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GENZAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GENZAI kainų prognozė 2040 metams?
GENZAI by Virtuals (GENZAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GENZAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.