Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GTUSDC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:04:39(UTC+8)

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.089 prekybos kainą 2025 m.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1434 prekybos kainą 2026 m.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GTUSDC ateities kaina yra $ 1.2006 su 10.25% augimo norma.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GTUSDC ateities kaina yra $ 1.2606 su 15.76% augimo norma.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GTUSDC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3236, o augimo norma – 21.55%.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GTUSDC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3898, o augimo norma – 27.63%.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2639 prekybos kainą.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6877 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.089
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1434
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2006
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2606
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3236
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3898
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4593
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5323
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6089
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6893
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7738
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8625
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9556
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0534
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1561
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2639
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.089
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.0891
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0900
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.0934
    0.41%
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GTUSDC kaina yra $1.089. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GTUSDC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0891. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GTUSDC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0900. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GTUSDC kaina yra $1.0934. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kainų statistika

--
----

--

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

13.69K
13.69K 13.69K

--
----

--

Naujausia GTUSDC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GTUSDC turi 13.69K apyvartą ir $ 14.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gauntlet USDC Prime Morpho Vault, dabartinė Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kaina yra 1.089USD. Apyvartinė Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) pasiūla yra 13.69K GTUSDC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,719.52.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0
    $ 1.09
    $ 1.088
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000828
    $ 1.0898
    $ 1.0858
  • 30 dienų
    0.31%
    $ 0.003425
    $ 1.0898
    $ 1.0858
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gauntlet USDC Prime Morpho Vault buvo prekiaujama aukščiausia $1.0898 ir žemiausia $1.0858. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo GTUSDC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gauntlet USDC Prime Morpho Vault įvyko 0.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003425 vertę. Tai rodo, kad GTUSDC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) kainų prognozės modulis?

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GTUSDC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gauntlet USDC Prime Morpho Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GTUSDC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gauntlet USDC Prime Morpho Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GTUSDC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GTUSDC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gauntlet USDC Prime Morpho Vault potencialą.

Kodėl GTUSDC kainų prognozė yra svarbi?

GTUSDC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GTUSDC dabar?
Pagal jūsų prognozes, GTUSDC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GTUSDC kainų prognozė?
Remiantis Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GTUSDC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GTUSDC 2026 m.?
1 vieneto Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GTUSDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GTUSDC kaina 2027 m.?
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GTUSDC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GTUSDC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GTUSDC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GTUSDC 2030 m.?
1 vieneto Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GTUSDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GTUSDC kainų prognozė 2040 metams?
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GTUSDC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 08:04:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.