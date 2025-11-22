Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fyni AI by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FYNI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fyni AI by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fyni AI by Virtuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Fyni AI by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fyni AI by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fyni AI by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FYNI ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FYNI ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FYNI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FYNI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fyni AI by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fyni AI by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fyni AI by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FYNI kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FYNI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FYNI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FYNI kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fyni AI by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 472.40K
$ 472.40K$ 472.40K

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia FYNI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FYNI turi 1.00B apyvartą ir $ 472.40K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Fyni AI by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fyni AI by Virtuals, dabartinė Fyni AI by Virtuals kaina yra 0USD. Apyvartinė Fyni AI by Virtuals (FYNI) pasiūla yra 1.00B FYNI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $472,400.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.29%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -30.11%
    $ 0
    $ 0.000942
    $ 0.000468
  • 30 dienų
    -48.39%
    $ 0
    $ 0.000942
    $ 0.000468
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fyni AI by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti -6.29% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fyni AI by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.000942 ir žemiausia $0.000468. Kainos pokytis buvo -30.11%. Ši naujausia tendencija parodo FYNI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fyni AI by Virtuals įvyko -48.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad FYNI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Fyni AI by Virtuals (FYNI) kainų prognozės modulis?

Fyni AI by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FYNI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fyni AI by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FYNI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fyni AI by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FYNI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FYNI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fyni AI by Virtuals potencialą.

Kodėl FYNI kainų prognozė yra svarbi?

FYNI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FYNI dabar?
Pagal jūsų prognozes, FYNI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FYNI kainų prognozė?
Remiantis Fyni AI by Virtuals (FYNI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FYNI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FYNI 2026 m.?
1 vieneto Fyni AI by Virtuals (FYNI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FYNI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FYNI kaina 2027 m.?
Fyni AI by Virtuals (FYNI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FYNI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FYNI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fyni AI by Virtuals (FYNI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FYNI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fyni AI by Virtuals (FYNI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FYNI 2030 m.?
1 vieneto Fyni AI by Virtuals (FYNI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FYNI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FYNI kainų prognozė 2040 metams?
Fyni AI by Virtuals (FYNI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FYNI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.