Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Flash Liquidity Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FLP.1 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Flash Liquidity Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Flash Liquidity Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:44:14(UTC+8)

Flash Liquidity Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Flash Liquidity Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.18 prekybos kainą 2025 m.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Flash Liquidity Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2389 prekybos kainą 2026 m.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FLP.1 ateities kaina yra $ 1.3009 su 10.25% augimo norma.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FLP.1 ateities kaina yra $ 1.3659 su 15.76% augimo norma.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLP.1 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.4342, o augimo norma – 21.55%.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLP.1 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.5060, o augimo norma – 27.63%.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Flash Liquidity Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.4531 prekybos kainą.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Flash Liquidity Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.9958 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.18
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2389
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3009
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3659
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4342
    21.55%
  • 2030
    $ 1.5060
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5813
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6603
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.7433
    47.75%
  • 2034
    $ 1.8305
    55.13%
  • 2035
    $ 1.9220
    62.89%
  • 2036
    $ 2.0182
    71.03%
  • 2037
    $ 2.1191
    79.59%
  • 2038
    $ 2.2250
    88.56%
  • 2039
    $ 2.3363
    97.99%
  • 2040
    $ 2.4531
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Flash Liquidity Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.18
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.1801
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1811
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.1848
    0.41%
Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FLP.1 kaina yra $1.18. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FLP.1, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1801. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FLP.1, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1811. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FLP.1 kaina yra $1.1848. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Flash Liquidity Token kainų statistika

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

3.16M
3.16M 3.16M

Naujausia FLP.1 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FLP.1 turi 3.16M apyvartą ir $ 3.72M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Flash Liquidity Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Flash Liquidity Token, dabartinė Flash Liquidity Token kaina yra 1.18USD. Apyvartinė Flash Liquidity Token (FLP.1) pasiūla yra 3.16M FLP.1, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,717,813.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.82%
    $ -0.009802
    $ 1.2
    $ 1.16
  • 7 dienos
    -7.62%
    $ -0.089950
    $ 1.4058
    $ 1.1665
  • 30 dienų
    -16.31%
    $ -0.192460
    $ 1.4058
    $ 1.1665
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Flash Liquidity Token kaina pasikeitė $-0.009802, atspindinti -0.82% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Flash Liquidity Token buvo prekiaujama aukščiausia $1.4058 ir žemiausia $1.1665. Kainos pokytis buvo -7.62%. Ši naujausia tendencija parodo FLP.1 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Flash Liquidity Token įvyko -16.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.192460 vertę. Tai rodo, kad FLP.1 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Flash Liquidity Token (FLP.1) kainų prognozės modulis?

Flash Liquidity Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FLP.1 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Flash Liquidity Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FLP.1 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Flash Liquidity Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FLP.1 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FLP.1 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Flash Liquidity Token potencialą.

Kodėl FLP.1 kainų prognozė yra svarbi?

FLP.1 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FLP.1 dabar?
Pagal jūsų prognozes, FLP.1 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FLP.1 kainų prognozė?
Remiantis Flash Liquidity Token (FLP.1) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FLP.1 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FLP.1 2026 m.?
1 vieneto Flash Liquidity Token (FLP.1) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLP.1 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FLP.1 kaina 2027 m.?
Flash Liquidity Token (FLP.1) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FLP.1 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FLP.1 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Flash Liquidity Token (FLP.1) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FLP.1 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Flash Liquidity Token (FLP.1) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FLP.1 2030 m.?
1 vieneto Flash Liquidity Token (FLP.1) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLP.1 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FLP.1 kainų prognozė 2040 metams?
Flash Liquidity Token (FLP.1) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FLP.1 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.