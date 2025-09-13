Ferrum Network (FRM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ferrum Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FRM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ferrum Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ferrum Network kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:25:52(UTC+8)

Ferrum Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ferrum Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000426 prekybos kainą 2025 m.

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ferrum Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000447 prekybos kainą 2026 m.

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FRM ateities kaina yra $ 0.000469 su 10.25% augimo norma.

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FRM ateities kaina yra $ 0.000493 su 15.76% augimo norma.

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FRM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000518, o augimo norma – 21.55%.

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FRM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000543, o augimo norma – 27.63%.

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ferrum Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000885 prekybos kainą.

Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ferrum Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001443 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000426
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000447
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000469
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000493
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000518
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000543
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000571
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000599
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000629
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000661
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000694
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000728
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000765
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000803
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000843
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000885
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ferrum Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000426
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000426
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000426
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000427
    0.41%
Ferrum Network (FRM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FRM kaina yra $0.000426. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ferrum Network (FRM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FRM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000426. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ferrum Network (FRM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FRM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000426. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ferrum Network (FRM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FRM kaina yra $0.000427. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ferrum Network kainų statistika

----

--

$ 120.64K
$ 120.64K$ 120.64K

287.01M
287.01M 287.01M

Be to, FRM turi 287.01M apyvartą ir $ 120.64K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ferrum Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ferrum Network, dabartinė Ferrum Network kaina yra 0.000426USD. Apyvartinė Ferrum Network (FRM) pasiūla yra 287.01M FRM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $120,638.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.52%
    $ 0
    $ 0.000434
    $ 0.000409
  • 7 dienos
    -1.86%
    $ -0.000007
    $ 0.000502
    $ 0.000408
  • 30 dienų
    -13.74%
    $ -0.000058
    $ 0.000502
    $ 0.000408
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ferrum Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.52% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ferrum Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.000502 ir žemiausia $0.000408. Kainos pokytis buvo -1.86%. Ši naujausia tendencija parodo FRM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ferrum Network įvyko -13.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000058 vertę. Tai rodo, kad FRM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ferrum Network (FRM) kainų prognozės modulis?

Ferrum Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FRM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ferrum Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FRM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ferrum Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FRM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FRM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ferrum Network potencialą.

Kodėl FRM kainų prognozė yra svarbi?

FRM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FRM dabar?
Pagal jūsų prognozes, FRM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FRM kainų prognozė?
Remiantis Ferrum Network (FRM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FRM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FRM 2026 m.?
1 vieneto Ferrum Network (FRM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FRM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FRM kaina 2027 m.?
Ferrum Network (FRM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FRM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FRM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ferrum Network (FRM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FRM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ferrum Network (FRM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FRM 2030 m.?
1 vieneto Ferrum Network (FRM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FRM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FRM kainų prognozė 2040 metams?
Ferrum Network (FRM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FRM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:25:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.