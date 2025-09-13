Fennec (FNNC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fennec kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FNNC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fennec kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fennec kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:50:32(UTC+8)

Fennec Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fennec galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001011 prekybos kainą 2025 m.

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fennec galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001061 prekybos kainą 2026 m.

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FNNC ateities kaina yra $ 0.001114 su 10.25% augimo norma.

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FNNC ateities kaina yra $ 0.001170 su 15.76% augimo norma.

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FNNC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001229, o augimo norma – 21.55%.

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FNNC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001290, o augimo norma – 27.63%.

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fennec kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002102 prekybos kainą.

Fennec (FNNC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fennec kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003424 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001011
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001061
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001114
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001170
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001229
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001290
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001355
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001422
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001493
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001568
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001647
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001729
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001815
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001906
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002002
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002102
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fennec kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001011
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001011
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001012
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001015
    0.41%
Fennec (FNNC) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FNNC kaina yra $0.001011. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fennec (FNNC) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FNNC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001011. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fennec (FNNC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FNNC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001012. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fennec (FNNC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FNNC kaina yra $0.001015. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fennec kainų statistika

--
----

--

$ 9.90K
$ 9.90K$ 9.90K

9.81M
9.81M 9.81M

--
----

--

Naujausia FNNC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FNNC turi 9.81M apyvartą ir $ 9.90K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Fennec istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fennec, dabartinė Fennec kaina yra 0.001011USD. Apyvartinė Fennec (FNNC) pasiūla yra 9.81M FNNC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,901.34.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.45%
    $ 0
    $ 0.001022
    $ 0
  • 7 dienos
    -6.51%
    $ -0.000065
    $ 0.001418
    $ 0.000977
  • 30 dienų
    -29.45%
    $ -0.000297
    $ 0.001418
    $ 0.000977
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fennec kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.45% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fennec buvo prekiaujama aukščiausia $0.001418 ir žemiausia $0.000977. Kainos pokytis buvo -6.51%. Ši naujausia tendencija parodo FNNC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fennec įvyko -29.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000297 vertę. Tai rodo, kad FNNC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Fennec (FNNC) kainų prognozės modulis?

Fennec Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FNNC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fennec ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FNNC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fennec kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FNNC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FNNC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fennec potencialą.

Kodėl FNNC kainų prognozė yra svarbi?

FNNC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FNNC dabar?
Pagal jūsų prognozes, FNNC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FNNC kainų prognozė?
Remiantis Fennec (FNNC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FNNC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FNNC 2026 m.?
1 vieneto Fennec (FNNC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FNNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FNNC kaina 2027 m.?
Fennec (FNNC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FNNC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FNNC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fennec (FNNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FNNC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fennec (FNNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FNNC 2030 m.?
1 vieneto Fennec (FNNC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FNNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FNNC kainų prognozė 2040 metams?
Fennec (FNNC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FNNC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:50:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.