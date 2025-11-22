Fantom Bomb (FBOMB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fantom Bomb kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FBOMB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fantom Bomb kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fantom Bomb kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:43:46(UTC+8)

Fantom Bomb Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fantom Bomb galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019862 prekybos kainą 2025 m.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fantom Bomb galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020855 prekybos kainą 2026 m.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FBOMB ateities kaina yra $ 0.021898 su 10.25% augimo norma.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FBOMB ateities kaina yra $ 0.022993 su 15.76% augimo norma.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FBOMB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024143, o augimo norma – 21.55%.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FBOMB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025350, o augimo norma – 27.63%.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fantom Bomb kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.041292 prekybos kainą.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fantom Bomb kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.067261 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.019862
    0.00%
  • 2026
    $ 0.020855
    5.00%
  • 2027
    $ 0.021898
    10.25%
  • 2028
    $ 0.022993
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024143
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025350
    27.63%
  • 2031
    $ 0.026617
    34.01%
  • 2032
    $ 0.027948
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029345
    47.75%
  • 2034
    $ 0.030813
    55.13%
  • 2035
    $ 0.032353
    62.89%
  • 2036
    $ 0.033971
    71.03%
  • 2037
    $ 0.035670
    79.59%
  • 2038
    $ 0.037453
    88.56%
  • 2039
    $ 0.039326
    97.99%
  • 2040
    $ 0.041292
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fantom Bomb kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.019862
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.019865
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.019881
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.019944
    0.41%
Fantom Bomb (FBOMB) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FBOMB kaina yra $0.019862. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FBOMB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.019865. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FBOMB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.019881. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fantom Bomb (FBOMB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FBOMB kaina yra $0.019944. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fantom Bomb kainų statistika

--
----

--

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

464.19M
464.19M 464.19M

--
----

--

Naujausia FBOMB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FBOMB turi 464.19M apyvartą ir $ 9.23M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Fantom Bomb istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fantom Bomb, dabartinė Fantom Bomb kaina yra 0.019862USD. Apyvartinė Fantom Bomb (FBOMB) pasiūla yra 464.19M FBOMB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,228,862.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.61%
    $ 0.000691
    $ 0.020404
    $ 0.018948
  • 7 dienos
    -16.67%
    $ -0.003311
    $ 0.031881
    $ 0.019067
  • 30 dienų
    -36.39%
    $ -0.007229
    $ 0.031881
    $ 0.019067
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fantom Bomb kaina pasikeitė $0.000691, atspindinti 3.61% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fantom Bomb buvo prekiaujama aukščiausia $0.031881 ir žemiausia $0.019067. Kainos pokytis buvo -16.67%. Ši naujausia tendencija parodo FBOMB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fantom Bomb įvyko -36.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007229 vertę. Tai rodo, kad FBOMB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Fantom Bomb (FBOMB) kainų prognozės modulis?

Fantom Bomb Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FBOMB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fantom Bomb ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FBOMB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fantom Bomb kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FBOMB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FBOMB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fantom Bomb potencialą.

Kodėl FBOMB kainų prognozė yra svarbi?

FBOMB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FBOMB dabar?
Pagal jūsų prognozes, FBOMB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FBOMB kainų prognozė?
Remiantis Fantom Bomb (FBOMB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FBOMB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FBOMB 2026 m.?
1 vieneto Fantom Bomb (FBOMB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FBOMB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FBOMB kaina 2027 m.?
Fantom Bomb (FBOMB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FBOMB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FBOMB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fantom Bomb (FBOMB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FBOMB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fantom Bomb (FBOMB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FBOMB 2030 m.?
1 vieneto Fantom Bomb (FBOMB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FBOMB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FBOMB kainų prognozė 2040 metams?
Fantom Bomb (FBOMB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FBOMB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:43:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.