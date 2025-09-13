EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite EURe Real Yield Morpho Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ERY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte EURe Real Yield Morpho Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

EURe Real Yield Morpho Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
EURe Real Yield Morpho Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, EURe Real Yield Morpho Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.39 prekybos kainą 2025 m.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, EURe Real Yield Morpho Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.4595 prekybos kainą 2026 m.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ERY ateities kaina yra $ 1.5324 su 10.25% augimo norma.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ERY ateities kaina yra $ 1.6090 su 15.76% augimo norma.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ERY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.6895, o augimo norma – 21.55%.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ERY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.7740, o augimo norma – 27.63%.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. EURe Real Yield Morpho Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.8897 prekybos kainą.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. EURe Real Yield Morpho Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.7070 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.39
    0.00%
  • 2026
    $ 1.4595
    5.00%
  • 2027
    $ 1.5324
    10.25%
  • 2028
    $ 1.6090
    15.76%
  • 2029
    $ 1.6895
    21.55%
  • 2030
    $ 1.7740
    27.63%
  • 2031
    $ 1.8627
    34.01%
  • 2032
    $ 1.9558
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.0536
    47.75%
  • 2034
    $ 2.1563
    55.13%
  • 2035
    $ 2.2641
    62.89%
  • 2036
    $ 2.3773
    71.03%
  • 2037
    $ 2.4962
    79.59%
  • 2038
    $ 2.6210
    88.56%
  • 2039
    $ 2.7521
    97.99%
  • 2040
    $ 2.8897
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės EURe Real Yield Morpho Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.39
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.3901
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.3913
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.3957
    0.41%
EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ERY kaina yra $1.39. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ERY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.3901. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ERY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.3913. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ERY kaina yra $1.3957. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė EURe Real Yield Morpho Vault kainų statistika

--
----

--

$ 68.28K
$ 68.28K$ 68.28K

49.22K
49.22K 49.22K

--
----

--

Naujausia ERY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ERY turi 49.22K apyvartą ir $ 68.28K bendrą rinkos kapitalizaciją.

EURe Real Yield Morpho Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje EURe Real Yield Morpho Vault, dabartinė EURe Real Yield Morpho Vault kaina yra 1.39USD. Apyvartinė EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) pasiūla yra 49.22K ERY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $68,284.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.64%
    $ 0.008771
    $ 1.39
    $ 1.38
  • 7 dienos
    0.26%
    $ 0.003682
    $ 1.3909
    $ 1.3745
  • 30 dienų
    0.61%
    $ 0.008534
    $ 1.3909
    $ 1.3745
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas EURe Real Yield Morpho Vault kaina pasikeitė $0.008771, atspindinti 0.64% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas EURe Real Yield Morpho Vault buvo prekiaujama aukščiausia $1.3909 ir žemiausia $1.3745. Kainos pokytis buvo 0.26%. Ši naujausia tendencija parodo ERY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį EURe Real Yield Morpho Vault įvyko 0.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.008534 vertę. Tai rodo, kad ERY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) kainų prognozės modulis?

EURe Real Yield Morpho Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ERY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius EURe Real Yield Morpho Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ERY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti EURe Real Yield Morpho Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ERY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ERY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą EURe Real Yield Morpho Vault potencialą.

Kodėl ERY kainų prognozė yra svarbi?

ERY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ERY dabar?
Pagal jūsų prognozes, ERY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ERY kainų prognozė?
Remiantis EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ERY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ERY 2026 m.?
1 vieneto EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ERY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ERY kaina 2027 m.?
EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ERY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ERY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ERY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ERY 2030 m.?
1 vieneto EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ERY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ERY kainų prognozė 2040 metams?
EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ERY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.