EPIC FAIL GUY (EFG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite EPIC FAIL GUY kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EFG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte EPIC FAIL GUY kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

EPIC FAIL GUY kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:40:48(UTC+8)

EPIC FAIL GUY Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, EPIC FAIL GUY galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000010 prekybos kainą 2025 m.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, EPIC FAIL GUY galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000010 prekybos kainą 2026 m.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EFG ateities kaina yra $ 0.000011 su 10.25% augimo norma.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EFG ateities kaina yra $ 0.000011 su 15.76% augimo norma.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EFG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000012, o augimo norma – 21.55%.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EFG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000012, o augimo norma – 27.63%.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. EPIC FAIL GUY kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000020 prekybos kainą.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. EPIC FAIL GUY kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000033 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000010
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000010
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000011
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000011
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000012
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000012
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000013
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000014
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000014
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000015
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000016
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000017
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000018
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000018
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000019
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000020
    107.89%
Trumpalaikės EPIC FAIL GUY kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000010
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000010
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000010
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000010
    0.41%
EPIC FAIL GUY (EFG) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma EFG kaina yra $0.000010. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė EFG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000010. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EFG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000010. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

EPIC FAIL GUY (EFG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EFG kaina yra $0.000010. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė EPIC FAIL GUY kainų statistika

--
----

--

$ 8.63K
$ 8.63K$ 8.63K

859.30M
859.30M 859.30M

--
----

--

Naujausia EFG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EFG turi 859.30M apyvartą ir $ 8.63K bendrą rinkos kapitalizaciją.

EPIC FAIL GUY istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje EPIC FAIL GUY, dabartinė EPIC FAIL GUY kaina yra 0.000010USD. Apyvartinė EPIC FAIL GUY (EFG) pasiūla yra 859.30M EFG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,626.03.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.000012
    $ 0.000012
  • 30 dienų
    -20.41%
    $ -0.000002
    $ 0.000012
    $ 0.000012
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas EPIC FAIL GUY kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas EPIC FAIL GUY buvo prekiaujama aukščiausia $0.000012 ir žemiausia $0.000012. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo EFG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį EPIC FAIL GUY įvyko -20.41%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000002 vertę. Tai rodo, kad EFG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia EPIC FAIL GUY (EFG) kainų prognozės modulis?

EPIC FAIL GUY Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EFG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius EPIC FAIL GUY ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EFG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti EPIC FAIL GUY kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EFG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EFG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą EPIC FAIL GUY potencialą.

Kodėl EFG kainų prognozė yra svarbi?

EFG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EFG dabar?
Pagal jūsų prognozes, EFG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EFG kainų prognozė?
Remiantis EPIC FAIL GUY (EFG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EFG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EFG 2026 m.?
1 vieneto EPIC FAIL GUY (EFG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EFG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EFG kaina 2027 m.?
EPIC FAIL GUY (EFG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EFG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EFG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EPIC FAIL GUY (EFG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EFG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EPIC FAIL GUY (EFG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EFG 2030 m.?
1 vieneto EPIC FAIL GUY (EFG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EFG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EFG kainų prognozė 2040 metams?
EPIC FAIL GUY (EFG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EFG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.